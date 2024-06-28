統一超商場版圖再下一城 Park 17南科商場開幕

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 13:02

統一超 (2912-TW) 今 (28) 日宣布，與南部科學園區管理局合作打造嶄新的「Park 17 南科商場」正式開幕，以台南自然生態、歷史人文和科技綠能為設計主題，成台南的另一新地標。

統一超說明，Park 17 南科商場以鯨魚形象打造並規劃戶外廣場，室內則分為 2 層樓，1 樓 707 坪、2 樓 243 坪，合計 950 坪，為南科地區帶來一個集購物、用餐、娛樂、服務於一體的生活中心，也將不定期舉辦市集或車展。

Park 17 南科商場改裝後匯集 11 個品牌櫃位，包括 7-ELEVEN、星巴克、台安藥局、摩斯漢堡、翰林茶館、老董牛肉麵、田田好食、好好吃飯及大諾亞飲料、翠蓮原味生活館、優品小農介紹所，並增設博客來書籍區、個人行動辦公室等設施。

統一超自 2002 年起即參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場和商辦大樓 7 大類別，共 58 個商場。