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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估上修至11.4元，預估目標價為306元

鉅亨網新聞中心 2024-06-22 12:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一超(2912-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.33元上修至11.4元，其中最高估值11.99元，最低估值10.98元，預估目標價為306元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.99(11.99)13.314.93
最低值10.98(10.98)11.8912.53
平均值11.47(11.45)12.5613.53
中位數11.4(11.33)12.3713.16

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值346,762,000365,554,580390,566,040
最低值332,131,930344,134,870357,181,520
平均值339,120,920356,927,400376,197,800
中位數338,206,460358,416,000379,861,230

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.218.938.529.85
營業收入
(單位：新台幣千元)		317,041,854290,434,137262,735,464258,494,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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