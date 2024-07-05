7-11第7000店開在台南 打造創新複合生活平台

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-05 18:32

統一超 (2912-TW) 今 (5) 日宣布台灣 7-ELEVEN 第 7000 店開在台南，「首府門市」時值台南建城 400 年，統一企業集團秉持創辦人高清愿「積極開創」精神，將 7-ELEVEN、康是美和星巴克聯合展店，打造創新複合生活平台，滿足多元生活體驗。

統一超說明，第 7000 店「首府門市」外觀以橘色漸層鏤空窗花和金色弧形線條為設計特色，致敬台南古都歷史風華，也期勉統一企業集團永續發展與生生不息的企業精神。

而門市內展演 OPEN! 家族全新肖像，並引入超級市場等多元複合業態，獨家嚴選展售台南文創專區及在地特色品牌生活選物，同時，領先業界導入電動車使用的「E-HERO 3 移動式充電機器人」。