連3年銷量下滑！陸本土車廠崛起、電動車浪潮衝擊下 本田汽車在中國走向沒落

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-12 16:01

中國《礪石商業評論》報導，曾經盛產「爆款車」的本田正在中國市場走向沒落。自 2020 年創下年銷量歷史最高紀錄後，隔年年減 4% 至 156.15 萬輛，2022 年年減 12.1% 至 137.31 萬輛，去年再年減 11% 至 123.42 萬輛，今年上半年更年減 21.48% 至 41.59 萬輛。

本田在今年 2 到 6 月銷量下滑尤其明顯，年檢率分別達到 38.63%、26.32%、22.18%、34.66%、39.04%，上月僅有 CRV、Accord 銷量破萬，在當前銷售的 25 車款中，月銷量不到千輛的多達 14 款，甚至有的車款只賣出個位數。

伴隨銷量快速下滑，裁員似乎成了本田不得已的選擇。由於補償較為豐厚，廣汽本田員工上月搶著被裁員的新聞登上熱搜。廣汽本田原本打算裁員約 1700 人，佔總員工數的 14%，但實際上已有 2300 多人選擇「被裁員」。這是廣汽本田 1998 年成立以來首次大裁員。

東風本田也傳出將於近期啟動裁員行動，昔日在中國市場如同「神一般存在」的本田在短短幾年從巔峰跌落，也讓人好奇這家日本車廠何以至此。

本田過去能贏得中國市場，主要因其是第一家引入全球同步技術車款的車廠。這些全球同步的車款説明本田快速開拓中國市場的同時，也奠定中國市場對本田先進的品牌印象。「一日本田，終生本田」說法的廣為流傳，就是中國消費者對本田產品力信任的證明。

在動力不俗、燃油經濟性優秀的前提下，本田汽車的可靠性也表現不俗，保值率更出類拔萃。中國汽車保值率研究排名榜上，Accord、Fit、CR-V、CIVIC、XR-V 等車款常年位居各細分市場的保值率前列。

但隨著近年來中國車廠的崛起，以及電動車浪潮到來，讓本田遭受狠狠一擊，上述優勢大多消散。

另外，借助新能源技術，在產品力上有了本質提升的中國車廠，近年來攻城掠地，讓中國車市成為全球目前最「卷」市場。各大合資車廠不得不頻頻降價來保持銷量，本田也不例外，像過去 20 萬人民幣左右的 Accord 跟 CRV，如今下探到 15 萬以下，保值率隨之下滑。

但即便降價促銷，本田昔日的輝煌也再難重現，因為在過去短短幾年，中國電動車的滲透率已突破 50%。在這樣的市場背景下，燃油車自然越來越難賣 000000。