日本軟銀壯大AI戰力 收購英國晶片商Graphcore
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:30
日本軟銀集團周五 (12 日) 以未公開的金額收購了英國 AI 晶片製造商 Graphcore，加速發展軟銀 AI 業務。Graphcore 曾被視為輝達的對手，估值一度達 28 億美元。
本次交易雙方皆未透露明確金額，但軟銀上周曾表示收購金額為 4 億英鎊，不過，兩位知情人士表示，這筆交易略高於 6 億美元，低於 Graphcore 在創投中籌集的約 7 億美元。
這是軟銀繼 2016 年收購總部位於劍橋的 Arm Holdings Plc 後，收購的第二家英國半導體公司。Graphcore 執行長 Nigel Toon 表示，總部位於布里斯托的 Graphcore 將作為軟銀子公司運營，並保留其管理團隊。
軟銀投資基金管理合夥人 Vikas Parekh 在一份聲明中表示，軟銀很高興與 Graphcore 合作，共同邁向 AGI。
Graphcore 經常被譽為英國科技業的冠軍，該公司設計了一種名為 IPU 的新型晶片，旨在支援人工智慧應用，包括紅杉資本在內的大型投資者的融資使該公司在 2020 年的估值達到 28 億美元，希望與輝達公司競爭。
但 Nigel Toon 一直公開批評政府對該行業缺乏支持。Nigel Toon 表示，「如果你看看我們的資金從哪裡來，有些來自英國，但大部分來自其他地區。這就是現實，也是我們今後需要解決的問題。」
根據 Graphcore 最新提交的文件，2022 年銷售額為 270 萬美元，虧損 2.046 億美元。此外，到 2020 年底，Graphcore 的估值為 27.7 億美元，在裁員五分之一至 494 人，並關閉了挪威、日本和韓國的業務後，Graphcore 需要更多現金才能實現收支平衡。
因此 Nigel Toon 指出，軟銀的交易將為 Graphcore 提供參與全球競爭所需的資源，讓公司能與輝達、AMD 抗衡，同時承認公司正面臨困難。
Toon 表示，在交易之前，Graphcore 決定退出在中國的業務，因為美國對 AI 晶片的出口管制，使得在中國的工作「非常困難」。 Graphcore 和軟銀現在將專注於美國和歐洲的人工智慧客戶。
對於 Graphcore 的投資人來說，這是一個虎頭蛇尾的事情，因為其估值在 2020 年一度達 28 億美元。
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