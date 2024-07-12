日本軟銀壯大AI戰力 收購英國晶片商Graphcore

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 09:30

日本軟銀集團周五 (12 日) 以未公開的金額收購了英國 AI 晶片製造商 Graphcore，加速發展軟銀 AI 業務。Graphcore 曾被視為輝達的對手，估值一度達 28 億美元。

本次交易雙方皆未透露明確金額，但軟銀上周曾表示收購金額為 4 億英鎊，不過，兩位知情人士表示，這筆交易略高於 6 億美元，低於 Graphcore 在創投中籌集的約 7 億美元。

這是軟銀繼 2016 年收購總部位於劍橋的 Arm Holdings Plc 後，收購的第二家英國半導體公司。Graphcore 執行長 Nigel Toon 表示，總部位於布里斯托的 Graphcore 將作為軟銀子公司運營，並保留其管理團隊。

軟銀投資基金管理合夥人 Vikas Parekh 在一份聲明中表示，軟銀很高興與 Graphcore 合作，共同邁向 AGI。

Graphcore 經常被譽為英國科技業的冠軍，該公司設計了一種名為 IPU 的新型晶片，旨在支援人工智慧應用，包括紅杉資本在內的大型投資者的融資使該公司在 2020 年的估值達到 28 億美元，希望與輝達公司競爭。

但 Nigel Toon 一直公開批評政府對該行業缺乏支持。Nigel Toon 表示，「如果你看看我們的資金從哪裡來，有些來自英國，但大部分來自其他地區。這就是現實，也是我們今後需要解決的問題。」

根據 Graphcore 最新提交的文件，2022 年銷售額為 270 萬美元，虧損 2.046 億美元。此外，到 2020 年底，Graphcore 的估值為 27.7 億美元，在裁員五分之一至 494 人，並關閉了挪威、日本和韓國的業務後，Graphcore 需要更多現金才能實現收支平衡。

因此 Nigel Toon 指出，軟銀的交易將為 Graphcore 提供參與全球競爭所需的資源，讓公司能與輝達、AMD 抗衡，同時承認公司正面臨困難。

Toon 表示，在交易之前，Graphcore 決定退出在中國的業務，因為美國對 AI 晶片的出口管制，使得在中國的工作「非常困難」。 Graphcore 和軟銀現在將專注於美國和歐洲的人工智慧客戶。