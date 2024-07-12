神田真人：日圓走勢脫離基本面 必要時將採取行動
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:32
針對外界猜測日本當局發動干預，日本主管外匯的財務省財務官神田真人周五 (12 日) 稱，他不便評論是否干預匯市，但認為日圓近期走勢與基本面脫節，是被投機所主導，嚴重損害人民生活，強調有需要將採取適當措施。
日圓周五走勢震盪，反應市場對干預繃緊神經，市場分析師認為，神田真人的言論是到目前為止，日本當局針對日圓兌美元大幅下跌發出的最強烈警告。
日本內閣官房長官林芳正周五也發聲，指出日本當局已準備好採取一切可能的手段來應對匯率問題，這表明日本已準備好介入市場以阻止日圓過度下跌。
日圓週四飆升近 3%，創 2022 年底以來最大單日漲幅，當地媒體將此歸因於一輪官方買盤，以支撐在 38 年來低點徘徊的日圓。
神田指出，日本和其他國家的利差正在縮小，因此很自然地認為日圓近期走勢具有投機性。
神田進一步指出，「從是否符合基本面的角度來看，我對最近貨幣大幅走跌的日圓感到困惑，如果投機引發過度外匯波動，推升進口價格，將對家庭產生負面影響，令人非常擔憂。」
神田還說，自今年年初以來，日圓兌美元匯率已下跌約 21 日圓，這是自 1990 年以來最大的跌幅之一，最近已下跌約 5%。
Saxo 貨幣策略主管 Charu Chanana 認為，日本當局需要採取更多措施，比如嚴厲的口頭干預，或是在 7 月央行會議上收緊貨幣政策。
日本當局在 4 月底和 5 月初採取了干預措施，投入約 9.8 兆日圓來支撐日圓。然而，由於美國和日本之間的巨大利差，日圓隨後突破了這些水平，上周觸及 38 年來的最低點 161.96。
這一利差創造了一個利潤豐厚的交易機會，交易員可以以低利率借入日圓，投資於以美元計價的資產，以獲得更高的回報，即所謂的套利交易。
Chanana 表示，周五似乎是動盪的一天，市場對干預感到緊張，但做空日圓的套利交易仍然非常有吸引力，而且在昨晚美國 CPI 數據回落之後，基本面的變化只是微乎其微的。
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