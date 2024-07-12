神田真人：日圓走勢脫離基本面 必要時將採取行動

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:32

日圓週四飆升近 3%，創 2022 年底以來最大單日漲幅，當地媒體將此歸因於一輪官方買盤，以支撐在 38 年來低點徘徊的日圓。

神田還說，自今年年初以來，日圓兌美元匯率已下跌約 21 日圓，這是自 1990 年以來最大的跌幅之一，最近已下跌約 5%。

Saxo 貨幣策略主管 Charu Chanana 認為，日本當局需要採取更多措施，比如嚴厲的口頭干預，或是在 7 月央行會議上收緊貨幣政策。

日本當局在 4 月底和 5 月初採取了干預措施，投入約 9.8 兆日圓來支撐日圓。然而，由於美國和日本之間的巨大利差，日圓隨後突破了這些水平，上周觸及 38 年來的最低點 161.96。