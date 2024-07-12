日元急漲後 交易員猜測當局進場干預 官方不願證實

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-12 14:10

在美國周四 (11 日) 公布弱於預期的通膨數據後，日元兌美元在幾分鐘內一度上漲 4 日元，至 1 美元兌 157.44 日元，交易量飆升讓人想起日本當局過去的干預。至周五亞市盤中，日元在波動中小幅走軟，下跌 0.27%，至 159.27 附近。

日本財務省財務官神田真人周四晚間，對是否干預匯率表示「不予置評」。他在周五早些時候說：「在是否進行了干預這件事上我們沒有給出任何答案」，「考慮到絕對不能進行內幕交易的這一點，涉及其中的人數非常有限，可以說是極少。」

澳洲國民銀行分析師 Ray Attrill 表示，目前沒有得到任何確認，但他們強烈懷疑日本央行已經動手。他補充說，這一「規模巨大的舉措」下，官方若沒有伸手援助，是「相當不可思議的」。

當地媒體報導表示，政府已採取行動。 《每日新聞》引述一位身份不明的政府官員的話說，官方已採取干預行動。

政府數據將於 7 月 31 日公布外匯干預數據，屆時神田計畫下台，由現任財務省國際局局長三村淳接任。

4 月底至 5 月底期間，日本財務省花費了 9.79 兆日元 (610 億美元) 來支撐日元—這是自 2022 年 10 月以來首次。