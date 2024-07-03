日元創38年新低 國泰金李長庚：日本須自尋出路
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 15:55
日元匯價連日重貶，逼近 162 兌 1 美元價位，創下 38 年新低，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚今 (3) 日表示，民眾若想赴日置產或旅遊，「這個價位是相當不錯的」，匯率是相對概念，如果美元維持強勢，其他貨幣就會走弱，不過，他認為，日本必須找出一條出路，包括企業投資、員工加薪等，才能因應老年化社會。
李長庚今天出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，接受媒體聯訪時談及日元議題，外界關心現在是否為加碼日元的好時機，他說，要看自身的需求與目的，在不同階段裡，只要有好的價位都可以考慮出手。
李長庚表示，日元匯率走勢與日本央行貨幣政策、經濟結構有關，近年日本經濟成長轉佳，主要來自觀光貢獻，帶動餐飲、旅遊等產業成長，但日本本土企業的成長，包括加薪幅度，看起來變動不大。
李長庚說，現在日元匯率下跌，去日本觀光是非常好的時機，不過，大家更期待，日本面臨老年化趨勢下，能找到一條出路，而日本企業也能勇敢投資、替員工加薪，民眾才會勇敢消費，經濟轉強後，日元才有機會走升，目前有看到一些好的跡象，但不是很強勁。
李長庚強調，匯率是一個相對的概念，若美元一直維持強勢，其他幣別就會有壓力，假設美國聯準會 (Fed) 開始降息，美國經濟開始走弱，在相對比較下，其他幣別就有機會自動走升。
李長庚說明，匯率是相對概念、而非絕對的概念，要靠自己本地的投資及消費能力是否強勁，經濟就會持續發展，其他國家的經濟成長會與該國產生強弱勢差異，各國匯率也會隨之變動。
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