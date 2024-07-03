日元創38年新低 國泰金李長庚：日本須自尋出路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-03 15:55

日元匯價連日重貶，逼近 162 兌 1 美元價位，創下 38 年新低，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚今 (3) 日表示，民眾若想赴日置產或旅遊，「這個價位是相當不錯的」，匯率是相對概念，如果美元維持強勢，其他貨幣就會走弱，不過，他認為，日本必須找出一條出路，包括企業投資、員工加薪等，才能因應老年化社會。

李長庚強調，匯率是一個相對的概念，若美元一直維持強勢，其他幣別就會有壓力，假設美國聯準會 (Fed) 開始降息，美國經濟開始走弱，在相對比較下，其他幣別就有機會自動走升。