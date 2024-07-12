失守24000免驚！下半年AI撐台股 逢回擇優布局半導體及AI供應鏈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-12 12:23

今日台股盤中下殺 500 餘點，24000 大關黯然失守，展望 2024 下半年，野村投信表示，市場看法仍趨向正向，中長線隨著 AI 應用往終端消費品滲透，支撐半導體產業復甦，台股相關產業鏈受惠程度高，逢回可擇優佈局留意最有表現機會 AI、半導體及其相關先進封裝、散熱、蘋概股等 AI 相關供應鏈族群。

美國通膨率緩步下滑，第二季 GDP 季年增率下降，6 月 CPI 數據超於預期放緩，鮑爾國會聽證發言釋鴿訊，支撐市場對降息的預期，今年台股 AI 行情表現特別強勁，加上近年內資回流，產生了質變與量變，屢屢創下新高的台股，對投資人而言彷彿每天都在見證歷史，台股表現已非尋常的牛氣沖天可形容，上半年台股表現比預期中強，「沒有最高、只有更高」。

蘋果秋季發表會預計台北時間 9/12 舉行，除了發表 iPhone 16 新機外，也會同步推出 iOS18 正式版下載，此前蘋果在 WWDC 全球開發者大會發表整合 Open AI 技術的 iOS18，將生成式 AI 導入與 iOS18 系統深度整合，包含圖像、內容等分析都會導入 AI 應用。

此外，國際半導體產業協會 (SEMI) 報告指出，AI 晶片需求不斷上升帶動全球半導體晶圓廠產能持續成長，2024 年及 2025 年預計將各增加 6% 及 7%，月產能達到創紀錄的 3370 萬片晶圓，為歷史新高。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析指出，Nvidia (輝達) 即將推出的 GB200 將帶來硬體及零組件產值的提升，GB200 的單價是 H100 的 10 倍，而台廠供應鏈是本波元件主要的受益者。

張繼文表示，AI 指標股輝達、AMD 近年大幅增加研發費用支出，且佔營收始終維持較高比重，反映在股價上表現強勁，對比研發費用占營收較低者，當大趨勢來臨時的應變能力略顯不足，導致股價長線上漲動能因此受到拖累；反觀台股也是，研發費用越高的公司、長線越有機會擁有更好的股價表現。

根據經濟部最新統計，從近 5 年台積電和聯發科兩家公司投入研發經費皆呈倍增情況，反映全球半導體業競爭激烈，惟有強化研發，才能確保競爭力。與其他科技主題 ETF 最大的不同是，00935 ETF 非常重視成分股企業在研發上的投入金額高低，在選股時，會將研發費用占營收比重低於 2% 以及研發費用投入比例排名最差的 25% 企業排除。