〈台股盤後〉金融營建點火 神「積」擺尾 收漲107點站上2萬4

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-10 13:59

台股今 (10) 日走勢震盪，一度下跌逾 200 點，由金融、營建族群扮演撐盤要角，隨著權王台積電止跌回升，大盤強勢回到平盤之上，此外，矽光子、CPO 及機器人概念股均獲資金點火，加權指數高低振盪近 360 點，終場上漲 107 點，漲幅 0.45%，收在 24007.08 點，收盤續創歷史新高，成交值放大至 5130.26 億元，為今年 4 月中旬以來的最大量。

電子權值股今天漲跌互見，台積電盤中一度跌至 1015 元，不過，買盤隨即進場力挺，帶動股價拉升並翻紅，收在 1045 元，成交量達 4.6 萬張，與昨日相當；鴻海、聯發科、聯電等賣壓偏重，股價下跌 1-2%；華碩強彈近半根漲停，重回 500 元之上；台達電、國巨、光寶科等多檔漲勢同樣強勁。

14 家上市金控 2024 年上半年狂賺 3374 億元，改寫歷史次高紀錄，金控雙雄貢獻 45%，其中，富邦金穩居獲利三冠王，EPS 直逼 6 元，今天吸引買盤湧入，股價一度衝破 90 元，改寫 28 年新高，國泰金、開發金、新光金、中信金、元大金等漲勢亦相當凌厲，此外，保險股三商壽、台產、中再保等也表現不俗，約上漲 2-4%。

受惠台股資金行情及新青安等利多，全台第二季新建案供給及房價均創歷史新高，總銷金額達 7653 億元，營建股今天表現強勢，聯上發、欣巴巴攻上漲停板，京城終場漲停打開，此外，興富發、華固、基泰、潤弘、隆大、愛山林、皇翔、宏璟等多檔，今天均大漲超過半根漲停。

台積電技術論壇分享矽光子及 CPO 封裝技術，為市場添增無限想像，期待該產品及解決方案正式商業化時程提前，矽光子和 CPO 相關概念股今天再獲買盤青睞，光聖、波若威、上詮、聯鈞直奔漲停板，聯亞、旺矽、訊芯 - KY 漲幅約 3-5%。

此外，機器人概念股獲得資金力拱，盟立、上銀一度觸及漲停價，廣明、三聯、凌華、均豪、所羅門等多檔漲勢都相當凌厲。