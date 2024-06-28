好市多被拋棄！Z世代會員增近7成 Sam's Club執行長：數位創新獲青睞

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:16

長久以來，倉儲式俱樂部一直是嬰兒潮世代和 X 世代購物者最愛，但現在又多了一群 Z 世代的新粉絲，沃爾瑪 (WMT-US) 旗下會員制倉儲商店 Sam"s Club 正以便利性贏得 Z 世代購物者的青睞，但這可能會給好市多 (COST-US) 帶來麻煩。

隨著 Z 世代陸續從校園走向社會，他們逐漸具備充足的收入增長和消費潛力，但開始獨立生活的 Z 世代也開始意識到省錢的重要性。

Sam"s Club 執行長 Chris Nicholas 近日在接受《CNBC》專訪時指出，過去兩年該零售商的 Z 世代會員數量暴增 68%。「過去兩年，我們業務成長最快的是 Z 世代和千禧世代會員。那一代人認為省錢很酷。當他們在開始工作後，終於發現在倉儲式超市一次性購買大量商品的好處。」

Nicholas 認為，雖然每個人都專注於價值，但 Sam"s Club 能透過數位創新脫穎而出，讓精通科技的年輕人耳目一新。Sam"s Club 去年透過擴大倉儲設施和供應鏈網絡加強了電商業務。今年 1 月，Sam"s Club 宣佈在自家 Scan & Go 應用程式中使用 AI，逾三成會員正使用這款應用程式。

根據 Numerator 數據，嬰兒潮世代和 X 世代是 Sam"s Club 的主要消費群體，分別各佔 42% 和 31%，千禧世代只佔 22%，Z 世代僅佔 5%。

相較於好市多等其他倉儲式超市，Sam"s Club 在數位化上有著領先的優勢。Nicholas 說，目前超過三分之一會員在購物時使用 Scan-and-Go 結帳，

此外，Sam"s Club 還開發由 AI 驅動的「無感離店技術」。此前消費者在離店時要讓人工來檢查購物明細，現在只需要透過鏡頭 + AI 的方式，就能自動確認商品是否已經全部結帳。

相反地，好市多的數位化腳步則非常緩慢，幾乎所有結帳服務都要依賴人工。

研究機構 Forrester 分析師 Sucharita Mulpuru 表示，好市多幾乎是數位化程度最低的公司。

社群媒體平台 Reddit 上一些鄉民表示，Sam"s Club 的 Scan & Go 功能讓他們永遠不想再去好市多了。