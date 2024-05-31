〈財報〉低價非必需品買氣回溫 好市多Q3營收勝預期
鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-31 11:02
好市多 (COST-US) 周四 (30 日) 公布第三季營收超出預期，反映隨著通膨趨穩，消費者紛紛湧入購買低價的非必需品和雜貨。
財務長 Gary Millerchip 在財報電話會議上表示：「隨著通膨趨於平穩，會員開始買入更多非必需品，由玩具、家具、園藝用品以及健康和美容美妝產品帶動成長。」
FY24 Q3(截至 5/12) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 分析師平均預期
- 總營收：585.2 億美元 (年增 9.1%) v.s. 580.7 億美元
- 每股盈餘 (EPS)：3.78 美元 v.s. 3.70 美元
財報顯示，好市多上季調整後同店銷售額年增 6.5%，優於去年同期的 3.5%。其中，電商同店銷售額成長了 20.7%，由金銀條、禮物卡和電器用品帶動成長。
本月稍早，被視為零售業景氣風向球的沃爾瑪 (WMT-US) 公布上季業績超出預期，同時調高全年財測，主要受惠於對價格更便宜的食品雜貨需求穩定，以及對非必需品需求反彈的預期。
另一家大型同業目標百貨 (TGT-US) 的業績就沒那麼樂觀。因消費者支出乏力，目標百貨上季營收下滑，獲利也未達預期。
Placer.ai 數據顯示，好市多 Q1 的造訪量較去年同期成長 8.9%，沃爾瑪和目標百貨分別成長 3.9% 和 3.5%
好市多周四收盤上漲 1.09% 至每股 815.34 美元，截稿前於盤後下跌 1.8%。今年迄今漲幅約 23%。
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