「數碼港幣」試點計畫取得進展！VISA展示跟滙豐、恒生銀行存款代幣化實驗成果

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 11:42

區塊鏈財經媒體《Blockwind》報導，Visa 的實驗展示其存款代幣化解決方案的早期版本。雖然可程式設計性是存款代幣化支付的一個顯著優勢，但實驗主要集中在核心的銀行間支付功能上。由於香港對快速支付金額的限制，房地產交易顯示了使用代幣化存款進行高價值即時支付的能力。

存款代幣化的好處多多，包括提高速度、減少人工驗證需求以及透過最大限度地減少中間環節來接近實時結算。此外，區塊鏈技術也提高整個交易過程的透明度。

滙豐全球支付解決方案數位貨幣全球主管 Vincent Lau 指出，存款代幣化有可能提高現有結算流程的效率，並創新新的用例。要實現這些好處，需要進一步開發來自不同銀行存款代幣化之間的互操作性。

存款代幣化的功能不同於穩定幣。當收款人向收款人轉帳時，發送銀行會燒掉代幣，接收銀行則鑄造新的代幣，然後才出現在收款人的錢包中。同時，匯款銀行向收款銀行付款，在這過程中，央行數位貨幣 (CBDC) 就能充分發揮作用。CBDC 用戶端代幣交換和 CBDC 交換可以同時發生，從而消除結算風險。

在實驗期間，從發卡機構到 Visa，再到收單銀行的商戶卡付款，都遵循傳統流程。恒生銀行是收單銀行，處理商戶的信用卡支付業務，滙豐則是商戶的主要銀行。恒生銀行使用代幣化存款向商戶付款，將資金從恒生銀行轉移到滙豐。這種方法可實現幾乎即時的大額結算通知，並提高透明度。