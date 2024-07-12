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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.87%，報5734.86點

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 00:00

截至台北時間11日11:45，費城半導體下跌169.67點（或2.87%），暫報5734.86點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+4.47%
  • 近 1 月：+10.11%
  • 近 3 月：+23.26%
  • 近 6 月：+45.83%
  • 今年以來：+41.41%

焦點個股

費城半導體成分股以Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)領跌。Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌5.16%；輝達(NVDA-US)下跌4.76%；美光科技(MU-US)下跌4.44%；科林研發(LRCX-US)下跌3.94%；英特爾(INTC-US)下跌3.7%。

部分成分股表現相對穩健，Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲0.12%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5709.327-3.31%
Axcelis Technologies Inc147.47-4.87%
輝達128.3242-4.88%
美光科技130.86-4.05%
科林研發1075.555-4.59%
英特爾33.385-4.26%
Wolfspeed公司24.270.41%

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