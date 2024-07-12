盤中速報 - 費城半導體大跌2.87%，報5734.86點
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 00:00
截至台北時間11日11:45，費城半導體下跌169.67點（或2.87%），暫報5734.86點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.47%
- 近 1 月：+10.11%
- 近 3 月：+23.26%
- 近 6 月：+45.83%
- 今年以來：+41.41%
焦點個股
費城半導體成分股以Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)領跌。Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌5.16%；輝達(NVDA-US)下跌4.76%；美光科技(MU-US)下跌4.44%；科林研發(LRCX-US)下跌3.94%；英特爾(INTC-US)下跌3.7%。
部分成分股表現相對穩健，Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲0.12%。
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