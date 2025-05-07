盤中速報 - Crowdstrike控股(CRWD-US)大跌5.01%，報421美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 21:49
Crowdstrike控股(CRWD-US)截至台北時間07日21:34股價下跌22.21美元，報421.00美元，跌幅5.01%，成交量884,154（股），盤中最高價426.92美元、最低價420.70美元。
美股指數盤中表現
Crowdstrike控股(CRWD-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.84%
- 近 1 月：+37.8%
- 近 3 月：+5.4%
- 近 6 月：+38.5%
- 今年以來：+29.53%
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