台新日本半導體ETF擁三創舉 發行價10元7/8開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-04 16:47

台積電 (2330-TW) 今年 2 月正式啟用熊本廠，火速完工讓大家見識到日本半導體業堅強實力及龐大商機。台新投信看好日本半導體長線行情，特別推出台新日本半導體 ETF(00951-TW)，該基金擁有三項創舉，分別為首檔日本半導體 ETF、首檔具收益平準金的日股 ETF、首檔發行價 10 元日股 ETF，預計於 7/8 開募、7/25 掛牌，讓投資人投入小本金也能一起搶攻日本半導體業的大錢潮。

台新投信總經理葉柱均表示，此次台新投信推出的台新日本半導體 ETF 是國內首檔聚焦高純度日本半導體產業的 ETF，追蹤 ICE 所編製的 NYSE FactSet 日本半導體指數，更具獨特性。

ICE(洲際交易所集團 Intercontinental Exchange, Inc.) 是《財富》評比 500 強公司，該公司在指數服務擁有超過五十年的經驗，目前全球市場上有約 2 兆美元價值的資產以 ICE 指數作為基準指數在指數界深具影響力。國內目前約有 40 檔 ETF 追蹤 ICE 所發行的指數，資產規模合計約 1 兆元新台幣 (截至 2024/6/14)，深耕台灣市場。

ICE 亞太區執行副總裁 Magnus Cattan 表示，很高興台新投信選擇以 ICE 指數作為台新日本半導體 ETF 的基準指數。NYSE® FactSet® 日本半導體指數追蹤日本半導體行業的表現，包含製造業到材料元件之主要參與者。此指數提供了透明且可靠的基準，有助於投資人把握這個快速成長的行業。

台新日本半導體 ETF 基金經理人黃鈺民指出，在 AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計 2030 年半導體市場規模預估將超過 1 兆美元。日本半導體設備居全球領先地位，據 CINNO Research 統計 (截至 2023Q3)，全球半導體設備規模前十大公司中，日本計有東京威力科創 Tokyo Electron、迪恩士 Screen、愛德萬測試 Advantest、迪思科 Disco 等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。

黃鈺民指出，市場數據會說話，日本東證指數今天再創新高，股市就是反映日本經濟的櫥窗，此外，台股的台積電同步衝破千元大關，締新猷。

值得注意的是，過往日本股市股東權益報酬率 (ROE) 僅約 4-5%，相較 S&P 500 指數 10-12% 低非常多，不過，日本現在已提高至 7-8%，而股神巴菲特最在意的指標就是 ROE，截至 4 月底，外資投資日股占比已經突破 30%，帶動日股表現突出，日經指數及東證指數屢屢創高。

就中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推 Rapidus 等 8 家企業創投研發 2 奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。

日本半導體指數編製規則。(鉅亨網記者陳于晴攝)