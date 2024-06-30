〈ETF風雲榜〉5檔半導體ETF上半年績效PK 00904近3成打敗大盤
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-30 09:50
台股 ETF 上半年績效排行榜揭曉，科技、半導體主題型成果豐碩，根據 CMoney 統計，新光臺灣半導體 30(00904-TW) 以 29.74% 的含息報酬率，取得國內 5 檔半導體 ETF 績效第一的佳績。
在護國神山台積電帶領下，加權指數屢屢打破史上新高紀錄，上半年累計大漲 5101.44 點，漲幅 28.45%。
觀察國內五檔半導體 ETF 上半年表現，其中 00904 是唯一打敗大盤，含息報酬近 3 成，而兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)、富邦台灣半導體 (00892-TW) 分別以 26.92%、26.8% 分列二、三名，第四名群益半導體收益 (00927-TW) 亦有 26%，中信關鍵半導體 (00891-TW) 以 25.79% 居第五，上半年均取得不錯成績。
新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯指出，今年台灣整體半導體產業維持和緩漸進的復甦，但下半年台灣半導體供應鏈業績行情不淡，不少廠商鎖定 AI PC、AI 伺服器應用為目標，準備好新品要在下半年衝刺業績成長，另外，AI 手機如 i16 新品周期出現、AI 穿戴裝置及 AI PC 等邊緣 AI 業績股將陸續表態，帶旺半導體產業 2024 至 2026 年成長趨勢大有可為。
詹佳峯看好未來全球 AI 需求不止、半導體多頭趨勢不止，現階段台灣半導體供應鏈是全球 AI 的最佳盟友，AI 應用的快速進展，持續推動全球市場對半導體先進製程、高頻寬記憶體需求大量爆增，短期間內台廠相關產能仍供不應求，有助於提振國內半導體景氣維持擴張趨勢。
另外，7 月是台股除權息旺季，預估今年上市櫃公司將陸續發放約 2926.1 億元現金股息，可望增添台股資金活水，有助於提供第三季半導體類股大添資金柴火，半導體 ETF 股價有機會繼續向上攻堅，股價維持有基之彈。
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