〈ETF風雲榜〉5檔半導體ETF上半年績效PK 00904近3成打敗大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-30 09:50

台股 ETF 上半年績效排行榜揭曉，科技、半導體主題型成果豐碩，根據 CMoney 統計，新光臺灣半導體 30(00904-TW) 以 29.74% 的含息報酬率，取得國內 5 檔半導體 ETF 績效第一的佳績。

觀察國內五檔半導體 ETF 上半年表現，其中 00904 是唯一打敗大盤，含息報酬近 3 成，而兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW)、富邦台灣半導體 (00892-TW) 分別以 26.92%、26.8% 分列二、三名，第四名群益半導體收益 (00927-TW) 亦有 26%，中信關鍵半導體 (00891-TW) 以 25.79% 居第五，上半年均取得不錯成績。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯指出，今年台灣整體半導體產業維持和緩漸進的復甦，但下半年台灣半導體供應鏈業績行情不淡，不少廠商鎖定 AI PC、AI 伺服器應用為目標，準備好新品要在下半年衝刺業績成長，另外，AI 手機如 i16 新品周期出現、AI 穿戴裝置及 AI PC 等邊緣 AI 業績股將陸續表態，帶旺半導體產業 2024 至 2026 年成長趨勢大有可為。

詹佳峯看好未來全球 AI 需求不止、半導體多頭趨勢不止，現階段台灣半導體供應鏈是全球 AI 的最佳盟友，AI 應用的快速進展，持續推動全球市場對半導體先進製程、高頻寬記憶體需求大量爆增，短期間內台廠相關產能仍供不應求，有助於提振國內半導體景氣維持擴張趨勢。