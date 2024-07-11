外資終結連4賣反手買超12億元 加碼面板、聯電、欣興等電子股

資深證券分析師黃漢成指出，台股以台積電的表現爲中心，相對帶動的包括設備、CPO、AI 及測試等類股。同時，在各上市櫃進行除權、除息進入旺季，留意低位階的個股的可能表現。而在各企業 6 月營收都已發布完畢同時，第二季營收表現好的公司，也將可期待有好的獲利表現，值得留意。