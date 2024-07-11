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外資終結連4賣反手買超12億元 加碼面板、聯電、欣興等電子股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-11 17:18

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外資終結連4賣反手買超12億元 對欣興等電子股買超逾1.5萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今 (11) 日在台積電 (2330-TW) 權值股的撐腰下，終場收漲 382.95 點或 1.6%，收報 24390.03 點，成交值 5569.32 億元；三大法人合計買超 10.71 億元。外資對面板雙虎及聯電 (2303-TW)、欣興 (3037-TW) 等中大型電子股買超張數都逾 1.5 萬張。

台股集中市場 7 月 11 日外資小幅買超 12.58 億元；投信買超 21.94 億元；自營商賣超 23.81 億元，在期貨市場三大法人合計買超 10.71 億元。在 7 月 11 日期貨市場中，外資交易口數淨額爲空單 1621 口，累計外資未平倉合約口數增至 35249 口。

台股集中市場 7 月 11 日外資買超較多的個股爲，群創、 聯電、開發金、欣興、友達、旺宏、國泰金、台新金、英業達、神達；台股集中市場 7 月 11 日外資賣超較多的個股爲，新光金、中信金、長榮航、鴻海、昆盈、廣達、群益證、中石化、日月光投控。

台股集中市場 7 月 11 日投信買超較多的個股爲，中信金、華通、玉山金、遠東新、上海商銀、台達電、聯電、臻鼎 - KY、全新、遠東銀；台股集中市場 7 月 11 日投信賣超較多的個股爲，長榮航、精成科、聯詠、美時、上緯投控、奇鋐、國產、欣陸、漢翔、東元。

台股集中市場 7 月 11 日自營商賣超較多的個股爲，英業達、景碩、旺宏、欣興、神達、友達、錸德、日月光投控、國票金、玉山金；台股集中市場 7 月 11 日自營商賣超較多的個股爲，新光金、長榮航、京元電、華航、群創、臻鼎 - KY、強茂、長榮、中興電、陽明。

資深證券分析師黃漢成指出，台股以台積電的表現爲中心，相對帶動的包括設備、CPO、AI 及測試等類股。同時，在各上市櫃進行除權、除息進入旺季，留意低位階的個股的可能表現。而在各企業 6 月營收都已發布完畢同時，第二季營收表現好的公司，也將可期待有好的獲利表現，值得留意。

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