〈大立光法說〉第2季EPS 33.7元 上半年稅後純益106億元 EPS 79.49元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-11 15:00
光學元件類股股王大立光 (3008-TW) 今 (11) 日召開法說會，並公布 2024 年最新獲利資料，大立光 2024 年第二季毛利率 48.39%，稅後純益 44.98 億元，每股純益 33.7 元，2024 年上半年稅後純益 106.09 億元，每股純益爲 79.49 元。
大立光 2024 年第二季營收 109.85 億元，毛利率 48.39%，季減 0.76 個百分點，年減 0.47 個百分點，稅後純益 44.98 億元，季減 26.39%，年增 21.7%，每股純益 33.7 元。
大立光 2024 年上半年營收 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益爲 79.49 元。
大立光統計，以 2024 年 3-6 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 20-30%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。
大立光今天收盤上漲 90 元或 2.89%，收盤價報 3200 元，成交量放大爲 1533 張。
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