〈台股開盤〉權值、蘋概股「積光」四射 漲逾200點站穩2萬4
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-11 09:41
台北股市今 (11) 日在蘋果概念股大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 及鴻海 (2317-TW) 等權值股的撐腰，早盤台股以 24242.03 點開出，指數大漲逾 200 點，台積電盤中最高達 1070 元，大盤一度來到 24303.55 點新高，預估全場成交值爲 5763 億元。市場專家指出，台股大盤將類股輪動續走高。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股大盤指數在高檔持續以震盪格局行進中，在美股上漲及降息有望之下，亞洲股市日股及韓股開盤走高，有利於今天台股攻高。包括電子、傳產及金融都有機會上揚。
台股集中市場蘋果概念股，繼昨日健鼎 (3044-TW) 除息 7.5 元，當日完全填息，使今日除息約 3 元的欣興 (3037-TW) 除昨日受到激勵跌幅縮減外，欣興今天除息走勢強，早盤爆量完成填息， 最高價達 184.5 元。此外，蘋果 PCB 個股的華通 (2313-TW) 股價盤中也走強。聯發科 (2454-TW) 股價上揚。
大立光今天盤後將召開第二季法人說明會，市場期待林恩平執行長釋出下半年的光明訊息。
台股早盤開在 24242.03 點，盤中指數大漲逾 200 點， 最高達 24303.55 點，台積電盤中最高達 1070 元，盤中貢獻大盤點數達 156.5 點以上。電子股上漲 1.12%，占大盤成交比重 66%，金融股上漲 0.48%，占大盤的成交比重 0.52%。
資深證券分析師黃漢成指出，台股以台積的表現爲中心，相對帶動的包括設備、CPO、AI 及測試等類股。同時，在各公司進行除權、除息進入旺季，留意低位階的個股的可能表現。
台股三大法人 10 日外資賣超 108.46 億元，呈現連四賣；自營商賣超 4.14 億元；投信買超 39.03 億元；三大法人合計賣超 73.58 億元。今天外資是否轉買，也爲一大重點，昨日外資在集中市場買超前三名爲開發金 (2883-TW)、友達 (2409-TW) 及國泰金 (2882-TW)。
在今晨美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾指出，美國無須等到通膨率降至 2% 才開始降息，美股主指週三 (10 日) 均漲超 1%，標普收盤首度突破 5600 點大關，續寫歷史新高紀錄，創下 11 月以來最長漲幅。
美股收盤指數，美股道瓊指數上漲 429.39 點，或 1.09%，收 39,721.36 點。那斯達克指數上漲 218.16 點，或 1.18%，收 18,647.45 點。S&P 500 指數上漲 56.93 點，或 1.02%，收 5,633.91 點。費城半導體指數上漲 139.34 點，或 2.42%，收 5,904.53 點。NYSE FANG + 指數上漲 96.53 點，或 0.79%，收 12,251.45 點。今晨收盤輝達 (NVDA-US) 上漲 2.69%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.54%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#帶量突破均線糾結
#動能指標上漲股
#投信認養股
#營收獲利增加
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉上沖下洗逾500點 台積電穩如山 漲21點收23900點
- 〈台股開盤〉台積電黑臉拖累跌逾百點 營建、金融及AI族群撐盤
- 〈台股盤後〉金融營建點火 神「積」擺尾 收漲107點站上2萬4
- 迅得決處分楊梅廠土地廠資產 估實際貢獻每股2.8元預計Q4入帳
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇