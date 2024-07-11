樂意7/15起公開申購 承銷價75元中籤可賺5.5萬元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-11 19:25

遊戲商樂意 (7584-TW) 初次上櫃普通股股票承銷案，本次辦理公開申購的承銷價格為 75 元，公開申購張數 429 張 (含過額配售)，公開申購期間為 7 月 15 日至 17 日，並於 7 月 19 日公開抽籤，若以樂意今日收盤價 130 元計算，中籤者一張可賺 5.5 萬元。

樂意競價拍賣作業於今 (11) 日完成開標，最低得標價格為 108.16 元，最高得標價格為 121.32 元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為 111.09 元，高於最低承銷價格之 1.2 倍。

樂意此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股 1,937 張，其中 1,318 張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共 1,869 筆，合格投標量 12,834 張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功，樂意預計 7 月下旬正式掛牌上櫃。

樂意 6 月合併營收首度突破億元大關，來到 1.37 億元，主要係因 MMO RPG 大作《失落的方舟：LOST ARK》自 5 月底上線後，活躍玩家大幅增長，進一步推升 6 月整體業績成長，寫下營運新猷。