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台股

〈台幣〉外資止賣轉買 收升8分至32.506元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 16:58

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新台幣升值8分。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (11) 日呈現強勁升值態勢，最高一度來到 32.501 元，升值 8.5 分，終場收在 32.506 元，升值 8 分，台北外匯經紀公司成交值 10.03 億美元，處實質拋補狀態，匯市資金流出態勢轉緩，法人指出，外資終止連 4 賣轉買，反映在匯市中。

新台幣以 32.55 元、升值 3.6 分開出後，最高來到 32.501 元，高低價差 1.04 角，終場收在 32.506 元，升值 8 分。

觀察主要亞幣，韓元升值近 0.3%，新台幣收升 0.25%，人民幣日元升 0.06% 左右，泰銖微幅升值 0.03%，美元指數最新報價則貶 0.1%。

統一投顧分析，聯準會主席鮑爾連兩日釋出鴿派訊息，而非農就業人數下降且失業率升至 4.1%，加上市場預期 6 月 CPI 年增率將降至 3.1%，均有助強化聯準會 9 月降息預期，推升風險資產偏好。

此外，7 月台股共 412 家上市櫃業者共將發出 6827 億元的現金股利，為股市增添資金活水。

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