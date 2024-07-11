〈台幣〉外資止賣轉買 收升8分至32.506元

新台幣今 (11) 日呈現強勁升值態勢，最高一度來到 32.501 元，升值 8.5 分，終場收在 32.506 元，升值 8 分，台北外匯經紀公司成交值 10.03 億美元，處實質拋補狀態，匯市資金流出態勢轉緩，法人指出，外資終止連 4 賣轉買，反映在匯市中。