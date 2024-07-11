全網路世代小資變微富 平均月薪52040 每月花17000元投資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-11 19:09

一項橫跨全台 20-50 世代，訪問 2,000 位受訪者「全網路世代」調查，於今 (11) 日發布調查結果，發現該世代的平均月薪為 52,040 元，高於主計處最新公布的 46,105 元，超過 10%，可見該世代已非「小資」，而是「微富」。有高達 94.3% 的受訪者，皆有使用數位平台理財的經驗，平均每月投資金額約 17,000 元，

橫跨 30 年 (歲) 的調查對象，剛好台灣進入數位時代的開端至今，可說是完全身處於數位環境的世代，故稱為「全網路世代」。為瞭解全網路世代在投資理財上的特質，施羅德投信特與 LINE Bank 連線商業銀行攜手，委託政治大學以及時勢調查中心，進行了全台灣共 2,000 名受訪者的大調查，含 1,000 名一般網路使用者及 1,000 名 LINE Bank 使用者。

在這個調查中可以發現，全網路世代有微富、主動且擁抱數位化的特性。首先，調查結果指出，這個 20 至 50 歲的全網路世代，平均月薪資為 52,040 元，而 LINE Bank 受訪者更達到 57,642 元，皆高於主計總處公布的 2024 年 1 至 4 月全體受僱員工經常性薪資平均 46,105 元，高了超過 10%。可見這個調查世代的民眾，已不是一般的小資，而是「微富」。

其次，受到數位時代影響，有高達 94.3% 的受訪者，皆有使用數位平台理財的經驗，且相對於非數位通路，當初選擇使用數位平台的主要原因是交易、帳單查詢方便或節省時間，顯示數位理財投資者最重視操作方便且省時的服務。主計總處統計，。

這群微富世代明顯熱衷於投資理財，根據這個調查發現，若以投資比例與個人平均月收入推估，平均每月投資金額約 17,000 元，投資者以個人所得的三成進行投資理財，理財意識相當不錯。不管是一般網路使用者或者是 LINE Bank 的用戶，投資理財的目的皆為穩定現金流與退休準備，其次則是休閒娛樂旅遊與買房；但可以觀察到， LINE Bank 用戶有更高比例的 (61.5%) 以退休準備為投資目的。

特別留意的是，全網路世代對風險的承受度相當高；一般網路使用者當中，超過六成理財投資者偏好中高風險與中高報酬的產品，其中超過三分之一 (36%) 偏好投資高報酬與高風險的產品；而 LINE Bank 的用戶，雖然在低風險低報酬的比例較高 (39.3%)，但偏好中高以上風險的產品的比例，也有達 60.6%。

政治大學金融系教授楊曉文認為，台灣的年輕世代有越來越早做理財規劃的趨勢，而且看長不看短，這是正向的發展。施羅德投信總經理謝誠晃表示，全網路世代是台灣金融發展的核心族群，他們全面擁抱數位投資理財，在快速變化的環境中、反而能磨練出更高的財商，至於金融商品的選擇上，不妨以全球股債為範疇的環球收益成長型基金，當作是核心資產，為穩定現金流與退休做準備。

LINE Bank 連線商業銀行總經理黃以孟表示，越早開始行動，就能越早達成投資目標。本行的「純網銀數位理財平台」，是為全網路世代所打造的基金投資方式。在 LINE 錢包頁或是銀行 APP、以及簡明流暢的 LINE Bank 理財網，都能夠隨時隨地瀏覽績效、查閱豐富理財訊息、比較或購買豐富的全球境內外商品。所有交易甚至配息都有 LINE 專屬通知，更有全面終身 0 手續費優惠，滿足數位理財世代「方便」、「優惠」、「自主投資」的理財需求。