因應歐盟加徵中國電動車關稅 特斯拉調漲Model 3歐洲售價1500歐元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 11:22

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (10 日) 表示，因應歐盟對中國製造的電動汽車加徵關稅，特斯拉已將其在德國、荷蘭和西班牙等歐洲國家的 Model 3 汽車售價調漲約 1500 歐元 (約 1622 美元)。

特斯拉在上海生產 Model 3，是中國最大的電動汽車出口商。特斯拉 6 月曾預警，由於歐盟執委會於 7 月 4 日加徵關稅，特斯拉恐被迫調漲價格。

歐盟執委會表示，加徵關稅是為了應對中國可能對電動汽車提供不公平補貼，導致中國車輛傾銷歐盟市場。中國政府否認了這一說法。

這些關稅目前是暫時性質，最終關稅將於 11 月開始實施，除非雙方達成某種替代解決方案，或歐盟成員國的合格多數阻止最終措施。關稅最高可達 37.6%，具體取決於汽車製造商配合程度。

特斯拉被歸類為配合歐盟調查的企業，因此被徵收 20.8% 的關稅，但特斯拉要求重新計算其稅率。

此外，寶馬汽車也要求歐盟降低其在中國生產的 Mini 電動汽車的關稅至 20.8%。

中國商務部表示，中方一直通過多雙邊場合強烈反對此做法，並敦促歐方通過對話磋商尋求雙方均可接受的解決方案。