美法院判決屬數位商品！以太幣慶祝漲逾1% 比特幣守穩關鍵支撐價位
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-11 08:49
美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席 Rostin Behnam 周三 (10 日) 出席參議院委員會作證時表示，伊利諾伊州法院已確認比特幣(BTC) 和以太幣 (ETH) 屬於《商品交易法》規定的數位商品，並稱 7 到 8 成的加密貨幣不屬於證券。
區塊鏈新聞媒體《W3C DAO》報導，美國伊利諾伊州法院判決對加密貨幣市場來說具有里程碑意義。長期以來，比特幣和以太幣的法律地位一直備受爭議，如今判決出爐將有助於消除不確定性，為投資人、交易所和其他市場參與者提供更明確的指導。
數位商品是指以數位形式存在的、可交易的資產，例如加密貨幣、虛擬商品、遊戲道具等。這些資產在區塊鏈技術的支援下，具獨特屬性如去中心化、不可篡改、可追溯等。
伊利諾伊州法院判決為比特幣和以太幣提供了法律保障。投資人現在可以更有信心地參與交易和投資，而不必擔心法律風險。此外，交易所和金融機構也能更清楚地遵循法規，為使用者提供服務。
合法性認可還將促進金融產品創新。銀行、保險公司和其他金融機構可以更自信地推出與加密貨幣相關的產品和服務，滿足不斷成長的市場需求。
法律確認也將進一步推動加密貨幣技術的創新。開發者和企業可更大膽地探索新的應用場景，例如去中心化金融、智慧合約和身份驗證。合法性認可可能導致更廣泛的採用，企業和個人將更願意接受比特幣和以太幣作為支付方式，進而推動數位貨幣的普及。
然而，這一判決雖對幣圈帶來積極意義，但監管機構仍需密切關注市場，隨市場發展不斷調整監管政策。
此外，交易所和金融機構需要遵守更嚴格的合規要求，包括反洗錢和瞭解您的客戶 (KYC) 等方面，以確保市場的健康運作。
比特幣和以太幣周三維持在關鍵支撐架位之上，根據 Coindesk 最新數據，比特幣在周四亞洲早盤交易時段小跌 0.5%，在 57400 美元附近震盪，以太幣則上漲逾 1%，在 3100 美元附近徘徊。
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