美法院判決屬數位商品！以太幣慶祝漲逾1% 比特幣守穩關鍵支撐價位

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-11 08:49

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席 Rostin Behnam 周三 (10 日) 出席參議院委員會作證時表示，伊利諾伊州法院已確認比特幣(BTC) 和以太幣 (ETH) 屬於《商品交易法》規定的數位商品，並稱 7 到 8 成的加密貨幣不屬於證券。

區塊鏈新聞媒體《W3C DAO》報導，美國伊利諾伊州法院判決對加密貨幣市場來說具有里程碑意義。長期以來，比特幣和以太幣的法律地位一直備受爭議，如今判決出爐將有助於消除不確定性，為投資人、交易所和其他市場參與者提供更明確的指導。

伊利諾伊州法院判決為比特幣和以太幣提供了法律保障。投資人現在可以更有信心地參與交易和投資，而不必擔心法律風險。此外，交易所和金融機構也能更清楚地遵循法規，為使用者提供服務。

法律確認也將進一步推動加密貨幣技術的創新。開發者和企業可更大膽地探索新的應用場景，例如去中心化金融、智慧合約和身份驗證。合法性認可可能導致更廣泛的採用，企業和個人將更願意接受比特幣和以太幣作為支付方式，進而推動數位貨幣的普及。

然而，這一判決雖對幣圈帶來積極意義，但監管機構仍需密切關注市場，隨市場發展不斷調整監管政策。

此外，交易所和金融機構需要遵守更嚴格的合規要求，包括反洗錢和瞭解您的客戶 (KYC) 等方面，以確保市場的健康運作。