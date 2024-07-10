兩年多來最貴！特斯拉連漲10日 市場開始怕追高

鉅亨網編譯許家華 2024-07-10 11:27

特斯拉周二 (9 日) 上漲 3.71%，每股收 262.33 美元，打贏同日大盤，漲勢來到第 10 日，自 6 月 24 日迄今漲幅達 44%，且自 4 月 22 日創下的 52 周低點上漲逾 80%。標普 500 指數周二上漲 0.07%，道指下跌 0.13%。

根據 FactSet，以特斯拉未來 12 個月的每股收益計算，在 52 周低點時，特斯拉股票的本益比約 49，但現在本益比已升至約莫 88。

自 2022 年 4 月以來，特斯拉從未如此昂貴。根據 FactSet，當時特斯拉過去 12 個月的每股收益約為 3 美元，而未來 12 個月的每股收益預計將達到 3.85 美元，增長超過 25%。

如今，特斯拉過去 12 個月的每股收益約 2.70 美元，而未來 12 個月的每股收益預計將達到 2.80 美元，增長僅約 4%。

可以肯定的是，獲利預期可能會上升。該股近期走勢顯示：投資人相信這家電動車製造商的情況正在改善。

給予投資人信心的因素包括：更高的電池存儲銷售量、好於預期的車輛交付量，以及特斯拉 8 月 8 日的機器人計程車 (Robotaxi) 活動，屆時特斯拉將詳細介紹自動駕駛車如何變現。

更重要的是，BFR Research 創辦人 Brian Rauscher 指出，華爾街下調特斯拉獲利預期的速度已經放緩，這是改善的跡象。