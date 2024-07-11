孫正義打兩折收購AI晶片商Graphcore 陸媒：欲協同安謀打造軟銀版「輝達」

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 13:41

日本軟銀集團上週宣布以 4 億英鎊收購輝達競爭對手、英國 AI 晶圓設計公司 Graphcore，但這宗交易正受到英國商務部投資安全部門的審查。軟銀此舉顯示其欲進一步擴大半導體版圖，實現與安謀 (ARM-US) 之間的協同效應。

《鈦媒體 App》報導，抄底 Graphcore，再加上手握安謀這個 AI 時代的「現金牛」，或將有望讓軟銀創辦人孫正義佔據人工超級智慧 (ASI) 未來的先機。

今年 6 月 21 日，孫正義在軟銀年度股東大會上回顧投資生涯中的一項重大失誤，就是過早出清輝達 (NVDA-US) 股票，錯失高達 1500 億美元的潛在收益。

軟銀 2019 年出售持有的 4.9% 輝達股份，並獲得 33 億美元的投資回報，當時孫正義認為鎖定回報是明智之舉，軟銀購買輝達股票的成本僅 7 億美元。

輝達 GPU 對於開發和支援 AI 軟體如 OpenAI 的 ChatGPT 至關重要，市場對於 AI 運算能力的需求不斷增加。輝達在近兩年 AI 熱潮下，股價一路高歌猛進，市值飆至 3 兆美元以上，更在上月擠下微軟成為全球市值第一的科技公司。

孫正義表示，曾打算將輝達納入軟銀的技術版圖，並在收購安謀一個月後與輝達執行長黃仁勳進行了深入的收購談判。孫正義希望收購輝達並將其私有化，同時保留黃仁勳作為掌門人，但最終談判沒有成功。此外，孫正義也曾有意將安謀賣給輝達，但因反壟斷問題而未能實現。

成立於 2016 年的 Graphcore，主要研發一種名為智慧處理單元 (IPU) 的 AI 加速晶片和軟體系統，即專為 AI 打造的通用計算晶片，Graphcore 曾被視為輝達強有力的競爭對手，但新冠疫情、美元升息通脹以及中美半導體限制等因素，致使 Graphcore 面臨巨大的營收挑戰。

早在 2020 年，Graphcore 估值就超過 28 億美元，成為 AI 晶片獨角獸企業，但近兩年 Graphcore 連續被爆出面臨生存危機，大幅縮減在中國業務以及裁員、關閉國際辦事處等措施來試圖降低成本，主要因為美國對中國 AI 晶片的出口管制持續緊縮，影響 Graphcore 在中國的發展，最終被迫退出中國市場，並損失總收入的四分之一。

Graphcore 執行長 Nigel Toon 曾表示，中國是一個潛在成長市場，來自中國的銷售額可能佔 Graphcore 業務收入的 20% 到 25%。 當美國限制輝達向中國銷售產品之後，Graphcore 中國區業務也受到制約。

最終，在退出中國半年多後，Graphcore 選擇低價賣給軟銀。根據英國《每日電訊報》報導，投資人士近來評估 Graphcore 估值定在 4.5 億至 10 億美元之間，較兩年前縮水 50% 以上。

如今，手握安謀，又將以打兩折左右的價格買下 Graphcore，孫正義希望搭上 AI 新浪潮，重新構建軟銀版的「輝達」。

孫正義最近在日本電視台一個節目中坦言，AI 是一個不能錯過的機會，也是能對全球經濟成長起到重要作用的關鍵技術。他也堅信實現 ASI 是他人生使命的一部分，並稱軟銀亟待尋找下一個重大賭注，不要害怕它是否會成功或失敗。