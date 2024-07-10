長榮航6月營收寫新猷 貨運營收年增逾5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-10 15:45

長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收達 194.19 億元，年增 10.11%，創單月新高紀錄，累計上半年合併營收 1072.89 億元，年增 15.32%，也創下同期新高。

長榮航表示，6 月客運營收 128.96 億元，年增 1.54%，貨運營收達 44.88 億元，年增 50.93%。

客運方面，長榮航說明，6 月為歐美長線傳統旺季，越太平洋和歐亞兩大航網主軸市場布局完整，整體載客率超過 90%，另受惠端午連假和暑假開始，旅遊需求暢旺，東南亞和澳洲線載客率近 90%，東北亞線也超過 90%。

而台北至西雅圖季節性增班，自 6 月 25 日起至 9 月 7 日起由每日 1 班增為每周 10 班，有助營收成長。