中菲行6月營收衝上1年半來新高 看空運會更旺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-08 13:15

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收達 24.19 億元，月增 10.71%，年增 42.21%，不僅連 2 月上揚，更創 2022 年 12 月以來新高，中菲行表示，6 月是疫情後營業額最高的月份，貨量年增 3 成，並推升上半年合併營收達 119.91 億元，年增 14.86%，預料後續空運將出現更顯著成長。

中菲行表示，6 月電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求，持續帶動空運需求高漲。

中菲行進一步說明，近幾個月來，美國海關與邊境保護局針對進入美國的電商貨物加強執法措施，但從東北亞飛往北美的貨機航班數量仍沒有受到顯著的影響，尤其 9 月起空運旺季將至，樂觀看空運市場將出現更顯著增長。

而在海運市場，中菲行解釋，紅海危機使全球補貨潮、貨運積壓，同時，美國延長 301 關稅條款、提高對中國太陽能板和電動車等進口產品的關稅，而歐盟 7 月起對中國電動車徵收 38.1% 的關稅，使中國電動車集裝箱提前裝運。

因此，船公司每兩周調高運價，並徵收較平時高 3 倍的旺季附加費，歐洲西行 (EUWB) 和跨太平洋東行 (TPEB) 現行的各類貨物長途浮動運價與 3 月最低運價相比，分別上漲了 130%、100%。