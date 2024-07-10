營收速報 - 台積電(2330)6月營收2,078.69億元年增率高達32.9％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:17
今年1-6月累計營收為1.27兆元，累計年增率27.96%。
最新價為1045元，近5日股價上漲8.33%，相關半導體業上漲7.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-91 張
- 外資買賣超：-4599 張
- 投信買賣超：+2029 張
- 自營商買賣超：+2479 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|2,078.69億
|33%
|-9%
|24/5
|2,296.20億
|30%
|-3%
|24/4
|2,360.21億
|60%
|21%
|24/3
|1,952.11億
|34%
|7%
|24/2
|1,816.48億
|11%
|-16%
|24/1
|2,157.85億
|8%
|22%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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