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鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)6月營收2,078.69億元年增率高達32.9％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:17

台積電(2330-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣2,078.69億元，年增率32.9%，月增率-9.47%。

今年1-6月累計營收為1.27兆元，累計年增率27.96%。

最新價為1045元，近5日股價上漲8.33%，相關半導體業上漲7.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-91 張
  • 外資買賣超：-4599 張
  • 投信買賣超：+2029 張
  • 自營商買賣超：+2479 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 2,078.69億 33% -9%
24/5 2,296.20億 30% -3%
24/4 2,360.21億 60% 21%
24/3 1,952.11億 34% 7%
24/2 1,816.48億 11% -16%
24/1 2,157.85億 8% 22%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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