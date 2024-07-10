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鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至13.9元，預估目標價為346元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:10

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達(2382-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.75元上修至13.9元，其中最高估值15.19元，最低估值12.01元，預估目標價為346元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值15.19(15.19)19.5224.3
最低值12.01(12.01)13.6215.61
平均值13.78(13.74)17.2620.14
中位數13.9(13.75)17.8520.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值1,556,869,4703,313,186,0904,013,133,250
最低值1,275,408,0001,635,394,4401,825,067,250
平均值1,459,199,4402,086,165,9202,699,933,230
中位數1,461,916,4901,958,820,0002,690,975,870

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.297.518.736.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,085,611,0521,280,429,3121,129,453,3501,090,858,851

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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