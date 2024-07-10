鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至13.9元，預估目標價為346元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:10
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對廣達(2382-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.75元上修至13.9元，其中最高估值15.19元，最低估值12.01元，預估目標價為346元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.19(15.19)
|19.52
|24.3
|最低值
|12.01(12.01)
|13.62
|15.61
|平均值
|13.78(13.74)
|17.26
|20.14
|中位數
|13.9(13.75)
|17.85
|20.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,556,869,470
|3,313,186,090
|4,013,133,250
|最低值
|1,275,408,000
|1,635,394,440
|1,825,067,250
|平均值
|1,459,199,440
|2,086,165,920
|2,699,933,230
|中位數
|1,461,916,490
|1,958,820,000
|2,690,975,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.29
|7.51
|8.73
|6.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,085,611,052
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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