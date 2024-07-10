營收速報 - 喬福(1540)6月營收1.02億元年增率高達380.34％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:17
今年1-6月累計營收為3.29億元，累計年增率25.46%。
最新價為23.6元，近5日股價上漲6.55%，相關電機機械上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-328 張
- 外資買賣超：-260 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-68 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.02億
|380%
|78%
|24/5
|5,754萬
|-10%
|37%
|24/4
|4,186萬
|-28%
|-3%
|24/3
|4,311萬
|40%
|76%
|24/2
|2,449萬
|18%
|-59%
|24/1
|5,919萬
|-12%
|-8%
喬福(1540-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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