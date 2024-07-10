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鉅亨速報

營收速報 - 喬福(1540)6月營收1.02億元年增率高達380.34％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:17

喬福(1540-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.02億元，年增率380.34%，月增率77.92%。

今年1-6月累計營收為3.29億元，累計年增率25.46%。

最新價為23.6元，近5日股價上漲6.55%，相關電機機械上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-328 張
  • 外資買賣超：-260 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-68 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.02億 380% 78%
24/5 5,754萬 -10% 37%
24/4 4,186萬 -28% -3%
24/3 4,311萬 40% 76%
24/2 2,449萬 18% -59%
24/1 5,919萬 -12% -8%

喬福(1540-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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