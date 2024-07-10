「泰勒絲效應」出國瘋追星！旅綜險買好買滿實支實付最高100萬 不怕延期或取消

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-10 13:24

泰勒絲在全球巡迴演唱會帶動周邊商機 57 億美元，台灣近年來也掀起 KPOP 韓流旋風，許多父母帶著子女海外追星，邊打卡著名旅遊景點，因應旅行突發狀況。兆豐保險因應此趨勢全新升級國外旅行綜合保險專案，若在演唱會活動遇意外事件發生，抑或因人為因素出現行程延誤取消、行李損失等情況皆有保障，實支實付傷害醫療最高理賠 100 萬元。

台灣知名樂團五月天先前在香港紅勘舉行演唱會前，因天候影響導致舞台球型設備突然起火燃燒，當天演唱會被迫延期。兆豐保險全面升級之國外旅行綜合保險專案，其中對於演唱會有活動意外發生 - 實支實付傷害醫療保險金理賠金額可達 100 萬元；意外身故或失能保障金最高可達 1000 萬元。

在國外旅行綜合保險專案中，若在預定海外旅程開始前 7 日至海外旅行期間開始前，因保險契約約定之事故發生，例如被保險人、配偶或三親等內親屬遭受死亡或病危，以致必須取消預定之全部旅程，對於無法取回之預繳團費、交通、住宿及演唱會票券之費用，在約定的保險金額限額內可以獲得理賠；另外，若抵達目的地領行李時發現因航空公司處理失當導致行李延誤逾 6 小時，須向航空業者開立行李延遲證明，作為保險理賠所需文件。