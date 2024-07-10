鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至77.84元，預估目標價為4000元
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 14:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2024年EPS預估：中位數由77.27元上修至77.84元，其中最高估值88.27元，最低估值64.72元，預估目標價為4000元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.27(88.86)
|107.64
|200.31
|290.38
|最低值
|64.72(64.72)
|90
|120.76
|290.38
|平均值
|78.03(77.55)
|100.12
|161.05
|290.38
|中位數
|77.84(77.27)
|99.76
|162.74
|290.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53,244,000
|70,075,000
|94,749,000
|137,859,000
|最低值
|43,310,000
|46,301,000
|63,586,470
|137,859,000
|平均值
|47,855,590
|56,269,000
|85,047,540
|137,859,000
|中位數
|47,617,300
|55,883,000
|88,197,000
|137,859,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|45.47
|25.69
|21.34
|13.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,481,576
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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