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鉅亨速報

營收速報 - 大飲(1213)6月營收1,229萬元年增率高達594.45％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15

大飲(1213-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1,229萬元，年增率594.45%，月增率-25.2%。

今年1-6月累計營收為7,454萬元，累計年增率-35.59%。

最新價為8.3元，近5日股價上漲9.8%，相關食品工業上漲2.89%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1,229萬 594% -25%
24/5 1,643萬 25% 32%
24/4 1,248萬 -25% 57%
24/3 793萬 -70% -45%
24/2 1,450萬 -53% 33%
24/1 1,092萬 -65% -7%

大飲(1213-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為製造蘋果汽水礦泉水及各種汽水飲料等之批發。經銷各國及國內有關飲料之產品副產品加工產品。百貨批發。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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