營收速報 - 中菲行(5609)6月營收24.19億元年增率高達45.21％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15
今年1-6月累計營收為119.91億元，累計年增率14.86%。
最新價為93.1元，近5日股價上漲2.08%，相關航運運輸股價指數下跌-0.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+213 張
- 外資買賣超：+220 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|24.19億
|45%
|11%
|24/5
|21.85億
|24%
|13%
|24/4
|19.39億
|15%
|-1%
|24/3
|19.56億
|7%
|23%
|24/2
|15.92億
|-0%
|-16%
|24/1
|19.01億
|-0%
|-1%
中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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