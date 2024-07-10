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鉅亨速報

營收速報 - 中菲行(5609)6月營收24.19億元年增率高達45.21％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 10:15

中菲行(5609-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣24.19億元，年增率45.21%，月增率10.71%。

今年1-6月累計營收為119.91億元，累計年增率14.86%。

最新價為93.1元，近5日股價上漲2.08%，相關航運運輸股價指數下跌-0.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+213 張
  • 外資買賣超：+220 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 24.19億 45% 11%
24/5 21.85億 24% 13%
24/4 19.39億 15% -1%
24/3 19.56億 7% 23%
24/2 15.92億 -0% -16%
24/1 19.01億 -0% -1%

中菲行(5609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空貨運承攬及海運承攬運送業務之經營、進出口貨物之報關業務。倉儲業務之經營、理貨包裝業務之經營。前項有關業務之經營及投資。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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