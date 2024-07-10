〈焦點股〉宏碁6月營收登24個月新高 帶量衝高漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 09:47

電腦品牌廠宏碁 (2353-TW) 昨 (9) 日公告 6 月營收 281.93 億元，登上 24 個月以來新高，加上旗下多重事業引擎陸續發酵，激勵宏碁今 (10) 日股價漲逾半根停板，開盤僅半小時成交爆量超過 4 萬張。

宏碁今天早盤以 47.15 元開高走高，盤中最高漲至 48.6 元，漲幅逾 6%，截至上午 9 點 35 分，股價暫報 48.05 元，漲幅約 5.03%。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人連 4 個交易日賣超宏碁，合計賣超 3.9 萬張。

宏碁 6 月營收 281.93 億元，月增 33.4%，年增 7.1%。第二季營收 671.73 億元，季增 22%，年增 15.4%。累計今年上半年營收 1260.02 億元，年增 16.9%。其中，個人電腦及顯示器產品第二季營收年增 16.9%，累計今年上半年營收年增 15.8%。