2024生技大展突破去年規模 傑出生技產業獎19家得主出爐

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 14:03

2024 亞洲生技大展今 (10) 日舉辦展前記者會， 今年的亞洲生技大展以產業上中下游區段劃分 21 個展區，共計 20 個國家、超過 900 家參展商，以及超過 2200 家攤位，突破去年規模。另外，台灣生物產業發展協會也同步宣布 2024 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎得主，共有 19 家廠商與產品技術獲選。

2024 亞洲生技大展呼應今年最熱門的議題「再生醫療法三讀通過」，因此展會中的「 細胞治療與再生醫療」成為亮點專區，展示最新技術與儀器設備，搶攻再生醫療商機。此外，有 34 家廠商將參與展望說明會，同時有近 40 場的參展商技術發表會。論壇規模擴大 3 倍。

台灣生物產業發展協會也在今天同步宣布 2024 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎得主，傑出生技產業獎的獎項包含產業金質獎、潛力標竿獎、傑出新創獎，以及年度產業創新獎，經過 3 個月的評選，最終選出共 19 家廠商與產品技術。