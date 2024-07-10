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2024生技大展突破去年規模 傑出生技產業獎19家得主出爐

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-10 14:03

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2024生技大展突破去年規模，傑出生技產業獎得主出爐。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

2024 亞洲生技大展今 (10) 日舉辦展前記者會， 今年的亞洲生技大展以產業上中下游區段劃分 21 個展區，共計 20 個國家、超過 900 家參展商，以及超過 2200 家攤位，突破去年規模。另外，台灣生物產業發展協會也同步宣布 2024 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎得主，共有 19 家廠商與產品技術獲選。 

2024 亞洲生技大展呼應今年最熱門的議題「再生醫療法三讀通過」，因此展會中的「 細胞治療與再生醫療」成為亮點專區，展示最新技術與儀器設備，搶攻再生醫療商機。此外，有 34 家廠商將參與展望說明會，同時有近 40 場的參展商技術發表會。論壇規模擴大 3 倍。 

台灣生物產業發展協會也在今天同步宣布 2024 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎得主，傑出生技產業獎的獎項包含產業金質獎、潛力標竿獎、傑出新創獎，以及年度產業創新獎，經過 3 個月的評選，最終選出共 19 家廠商與產品技術。 

台灣生物產業發展協會宣布2024 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎得主，共19家廠商與產品技術獲選。(鉅亨網記者劉玟妤攝)
台灣生物產業發展協會宣布 2024 Taiwan BIO Awards 傑出生技產業獎得主，共 19 家廠商與產品技術獲選。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

獲選產業金質獎的包含美時 (1795-TW)、藥華藥 (6446-TW) 及邦睿生技 (6955-TW)；榮獲潛力標竿獎有 5 家廠商，包括國邑 *(6875-TW)、東生華 (8432-TW)、仲恩生醫 (7729-TW)、醫揚 (6569-TW) 以及明基透析。

為鼓勵新創公司，今年特別新增傑出新創獎，共有 7 家廠商得獎，包含育世博 - KY(6976-TW)、優億、視航生醫、安立璽榮生醫、博晟生醫、貝克生醫，以及寶泰生醫。 

至於年度產業創新獎，則有 4 項產品、技術當選，台新藥 (6838-TW) 的「APP13007」、太景生技 (4157-TW) 的「流感抗病毒新藥 TG-1000」、宏智生醫的「憂可視腦波壓力評估系統」以及生展生技 (8279-TW) 的「生展活力乳酸菌醱酵蔬菜粉」。 

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亞洲生技大展生技再生醫療傑出生技產業獎

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