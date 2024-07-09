中華信評估台灣今年經濟成長率4% 明、後年有降息空間

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-09 18:55

中華信評今 (9) 日發布「2024 年台灣年中信用展望」，由於 AI 人工智慧相關科技產品需求將持續成長，加上溫和的消費支出，有助今年整體經濟成長率提升至 4%，2025、2026 年估維持在 2% 之上，今年政策利率估維持 2%，2025 年降息 3 個半碼、2026 年降息 2 個半碼。

中華信評首席分析師林顯勍說明，台灣今年經濟成長預估上升至 4%，但受到高基期影響，2025 年預估 2.1%，2026、2027 年皆為 2.4%；今年通膨估 2.1%，2025 年預估 1.5%，2026、2027 年皆為 0.8%；政策利率方面，台灣明、後年有機會跟隨美國聯準會降息，截至今年底預測維持 2%，2025 年 1.63%，2026 年 1.38%。

林顯勍指出，台灣企業未來幾季面臨的主要風險，首先是中國經濟，不動產業低迷、信心不振、借款水準偏高、貿易戰風險拖累經濟成長；全球經濟減緩幅度超出預期，加劇了家計單位之間以及和產業之間的差異；貿易關稅可能促使企業檢視供應鏈，並提高遷廠與經濟成本；利率長期走高將加劇借款再融資的利息負擔，並打擊體質較弱的信用發行體。

中華信評同時觀察到三項結構性風險，在地緣政治方面，緊張局勢升級可能會使政策走向難以預測，並增加金融市場的波動性；極端氣候與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；科技進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對業務營運形成干擾。

中華信評指出，過去 6 個月企業部門的淨評等趨勢已有所改善，但截至今年第二季為止仍偏負向，包括水泥及化學品業在內的大宗商品業的多個企業表現疲軟，是負向的主因，而中國不動產疲軟的需求及供給過剩的情況，限制了部分獲利能力並加劇競爭。

中華信評授信的企業實體中，約有 90% 維持穩定的評等展望。同樣的，截至第二季止，在中華信評授評的金融服務公司中，約 9 成維持穩定的評等展望，金融服務業的淨評等趨勢幾乎為中性。

對於科技業展望，資深高級分析師陳靜儀指出，未來 12 個月信用結構應可維持強健，下半年營運現金流量可望提升，個人電腦、智慧機、伺服器等硬體產業已開始反彈回升，儘管總經方面的不確定因素仍未消除，但其反彈應可為半導體產業的強勁復甦提供支撐。