搭雲端商機 采威國際6月營收創次高 連9月年增率正成長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-09 10:14

雲端整合一站式服務商采威國際 (6868-TW) 今 (9) 日公告 6 月合併營收為 0.63 億元，月增 23.23%，年增 29.64%，創單月次高紀錄，也是連 9 個月營收年增率保持正成長；累計上半年合併營收達 2.92 億元，年增 25.44%，創同期新高。

采威說明，營收動能持續受惠於三大業務，包括系統整合、智慧方案和雲端應用服務領域的訂單需求，齊步增加。

其中，在系統整合方面，采威指出，運動品牌代理商針對虛擬化系統汰舊換新，另有來自國際知名光學大廠採購直立式工作站的訂單。

在智慧方案，采威積極爭取政府機構單位客戶的數位轉型應用，除了新竹市政府外，也有新增新竹市消防局，針對防汛期間的資訊整合包括降雨、水量、災害資訊等，以利防災單位運用 Open Data 更落實數位轉型。

在雲端應用服務領域上，采威斬獲 2 家營造廠訂閱 Autodesk 產品，以及自動化系統設備規劃製造商執行數位 AI 診斷後推薦採購 ERP 系統等，另擴大會員點數行銷策略，帶動客戶於 IScloud360 平台進行線上續訂雲端 SaaS 產品，使平台的數位營運效益逐步發揮。

據 IDC 最新全球軟體市場追蹤報告 (IDC Worldwide Semiannual Software Tracker) 預估，台灣軟體市場規模將從 2022 年的 25.7 億美元成長到 2027 年的 41.33 億美元，年複合成長率達 9.9%，又以人工智慧平台的成長力道最強，2022 年到 2027 年的年複合成長率高達 25.9%，顯見市場對人工智慧技術的需求強勁。