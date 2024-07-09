國產6月國內業績創同期新高 上半年營收106億元年增4%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-09 12:32
混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 17.34 億元，月減 11.6%、年增 7.1%；第二季營收 55.03 億元，季增 6.9%、年增 6.1%，上半年營收 106.52 億元，年增 4.3%。
國產表示，雖然接連 2 個月面臨傳統梅雨淡季干擾出貨，6 月營收表現依然維持高檔格局，其中與混凝土相關的國內本業，6 月國內營收更達到 14.56 億元，年增 8.3%，站上歷史同期新高。
國產看好，AI 繼續發威，不僅帶旺科技族群，也雨露均沾營建產業，不僅本土科技供應練加快、加大建廠規模，國際科技大廠也紛紛宣布前來設置資料、研發中心。
國產在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以 3-5 座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品陣容，也獲各大科技建廠青睞。
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