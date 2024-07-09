國產6月國內業績創同期新高 上半年營收106億元年增4%

國產看好，AI 繼續發威，不僅帶旺科技族群，也雨露均沾營建產業，不僅本土科技供應練加快、加大建廠規模，國際科技大廠也紛紛宣布前來設置資料、研發中心。

國產在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以 3-5 座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品陣容，也獲各大科技建廠青睞。