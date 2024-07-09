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鉅亨速報

營收速報 - 昶和(1468)6月營收9,974萬元年增率高達39.21％

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15

昶和(1468-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣9,974萬元，年增率39.21%，月增率-10.61%。

今年1-6月累計營收為5.90億元，累計年增率5.04%。

最新價為15.05元，近5日股價下跌-0.33%，相關紡織纖維上漲2.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+18 張
  • 外資買賣超：+13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 9,974萬 39% -11%
24/5 1.12億 14% -13%
24/4 1.29億 10% 38%
24/3 9,308萬 4% 75%
24/2 5,330萬 -28% -48%
24/1 1.03億 -8% 3%

昶和(1468-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為各類纖維、極細及超極細纖維絲、各種纖維、極細與超極細布種之織。造、染色整理、加工及銷售。各類紡織品之製造加工及買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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