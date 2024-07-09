〈台股盤後〉上沖下洗逾500點 台積電穩如山 漲21點收23900點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-09 14:27
台股今 (9) 日上沖下洗，早盤在台積電衝上 1055 元，拉抬大盤指數漲至 24126.66 點再度創高，不過盤中翻黑，最低跌至 23607.92 點，高低震盪超過 500 點，終場漲 21.93 點或 0.09%，以 23900.08 點作收，成交量 5906.84 億元。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 盤中最高漲至 1055 元，再寫新天價，不過隨後在平盤附近遊走，終場漲 5 元，漲幅約 0.48%。聯發科 (2454-TW) 也有所表態，漲 2.82%，鴻海 (2317-TW) 則跌 0.44%，日月光 (3711-TW) 漲勢凌厲，漲 4.35%，台達電 (2308-TW) 也漲 1.99%。
中高價綠能概念股今天再度表態，森崴能源 (6806-TW) 強攻漲停鎖住 167.5 元，日友 (8341-TW) 漲逾半根停板，雲豹能源 (6869-TW)、泓德能源 (6873-TW) 皆漲逾 4%。
AI 族群今天漲跌互現，廣達 (2382-TW) 強勢表態，漲逾半根停板，晟銘電 (3013-TW) 漲逾 3%，迎廣 (6117-TW) 漲逾 2%，技嘉 (2376-TW)、勤誠 (8210-TW) 也都有約 1% 的漲幅。不過緯穎 (6669-TW) 跌 3.61%，緯創 (3231-TW) 跌 2.25%，英業達 (2356-TW) 則小跌 0.53%。
另外，重電族群今天同樣有表現，華城 (1519-TW) 漲逾 4%，中興電 (1513-TW) 漲逾 2%，大同 (2371-TW) 以及亞力 (1514-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。
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