〈台股盤後〉上沖下洗逾500點 台積電穩如山 漲21點收23900點

台股今 (9) 日上沖下洗，早盤在台積電衝上 1055 元，拉抬大盤指數漲至 24126.66 點再度創高，不過盤中翻黑，最低跌至 23607.92 點，高低震盪超過 500 點，終場漲 21.93 點或 0.09%，以 23900.08 點作收，成交量 5906.84 億元。