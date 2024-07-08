台股閃現24000點 外資趁高調節88億元 土洋聯手敲進聯電6.8萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-08 18:18

台積電今 (8) 日創高，加上鴻海、聯發科挺身而出，助攻台股閃現 24000 點，終場漲漲 321.56 點或 1.37%，以 23878.15 點作收，成交量 5519.76 億元。三大法人今天合計賣超 138.78 億元，其中外資提款 88.36 億元，不過今天土洋聯手敲進聯電 6.8 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商同站賣方，外資賣超 88.36 億元，自營商賣超 72.9 億元，皆呈現連 2 賣，投信則獨站買方，買超 22.49 億元，連 4 買，三大法人今天合計賣超 138.78 億元。

外資今天最青睞聯電，買超聯電 4.2 萬張，另外，也買超新光金 2.7 萬張，國泰金 1.8 萬張，鴻海 1.8 萬張，燿華 1.6 萬張，長榮航 1.5 萬張，陽明 1.4 萬張，台新金 1.2 萬張，中石化 1 萬張，萬海 1 萬張。

外資賣超部分，今天大砍群創 3 萬張，中信金 2.6 萬張，遠傳 1.3 萬張，矽統 7870 張，宏碁 6811 張，訊舟 6686 張，仁寶 6492 張，台灣大 6230 張，正崴 6077 張，友達 6049 張。此外，3 檔 ETF 也遭外資減碼，賣超 00934 中信成長高股息 1.6 萬張，00712 復華富時不動產 1.2 萬張，00882 中信中國高股息 7862 張。

投信今天也最偏愛聯電，買超聯電 2.6 萬張，同時，也買超遠傳 1.7 萬張，國票金 6029 張，光寶科 5027 張，中信金 4571 張，上海商銀 4392 張，和碩 2871 張，遠東新 2702 張，華南金 2409 張，全新 2070 張。