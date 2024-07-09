台股高檔收十字線 外資賣超158億元連3賣 狠賣台積電1.3萬張

台股今 (9) 日上沖下洗，大盤指數衝上 24126.66 點再度創高，不過盤中翻黑，高低震盪超過 500 點，終場漲 21.93 點以 23900.08 點作收，日 K 線收十字線，成交量 5906.84 億元。三大法人今天合計賣超 194.74 億元，其中外資再賣超 158.58 億元，呈現連 3 賣，台積電及鴻海分別遭外資調節 1.3 萬及 1.8 萬張。