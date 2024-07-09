台股高檔收十字線 外資賣超158億元連3賣 狠賣台積電1.3萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-09 17:56
台股今 (9) 日上沖下洗，大盤指數衝上 24126.66 點再度創高，不過盤中翻黑，高低震盪超過 500 點，終場漲 21.93 點以 23900.08 點作收，日 K 線收十字線，成交量 5906.84 億元。三大法人今天合計賣超 194.74 億元，其中外資再賣超 158.58 億元，呈現連 3 賣，台積電及鴻海分別遭外資調節 1.3 萬及 1.8 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資與自營商持續站賣方，外資再賣超 158.58 億元，連續 3 個交易日賣超，自營商也賣超 85.76 億元，投信今天同樣獨站買方，買超 49.6 億元，三大法人合計賣超 194.74 億元。
外資繼昨 (8) 日大買聯電 4.2 萬張後，今天再加碼 3 萬張，聯電也成為外資買超第一名。外資今天也買超廣達 1.5 萬張，三商壽 1.2 萬張，群創 1.1 萬張，國泰金 1 萬張，昆盈 9281 張，南亞科 7140 張，台新金 6634 張，中興電 5827 張，大同 5760 張。
另外外資今天也加碼 4 檔 ETF 皆超過 1 萬張，買超 00940 元大台灣價值高息 2.8 萬張，00919 群益台灣精選高息 2.6 萬張，00941 中信上游半導體 1.8 萬張，00939 統一台灣高息動能 1.2 萬張。
外資賣超方面，今天大砍金寶 2.1 萬張，臺企銀 1.9 萬張，宏碁 1.8 萬張，鴻海 1.8 萬張，中信金 1.6 萬張，緯創 1.4 萬張，泰金寶 - DR 1.4 萬張，燿華 1.3 萬張，台積電 1.3 萬張，陽明 1.2 萬張。
投信今天則最青睞遠傳，買超遠傳 1 萬張，同時也買超日月光 7364 張，京元電子 6458 張，國票金 6341 張，玉山金 3402 張，國泰金 3036 張，光寶科 2970 張，至上 2895 張，第一金 2621 張，大聯大 2299 隻。
投信賣超部分，今天賣超瀚宇博 1.2 萬張，長榮航 9990 張，宏碁 8434 張，聯茂 5678 張，可成 5536 張，精成科 5489 張，佳世達 5034 張，中信金 5015 張，旺宏 2990 張，台灣大 2746 張。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股閃現24000點 外資趁高調節88億元 土洋聯手敲進聯電6.8萬張
- 多空激戰外資連三賣 三大法人賣超194.74億
- 創意 連三拉三神操作，會賺錢的分析師有買有賣: 台積電、鴻海、樺漢、廣達、技嘉、台達電、中興電、森崴能源、元晶、安集、保瑞、美時
- 台股成雲霄飛車樂園？高低震盪500點可能原因有這些
鉅亨號貼文看更多
下一篇