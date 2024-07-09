〈台股開盤〉連5天創史高震盪加劇 登24126新高點後急拉回翻黑
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-09 09:53
台股今 (9) 日以 23888.2 點、上漲 10.05 點開出，早盤大漲近 250 點，來到 24126.66 點，連續第 5 天盤中創下歷史新高後，震盪加劇，一度翻黑，預估成交量略微放大至 5800 億元。
台積電今日下跌 5 元以 1030 元開出，但開低走高，早盤漲逾 1%，來到 1055 元，續創新天價，鴻海早盤急拉上漲逾 2%，最高來到 232 元，廣達更是大漲 5%、聯電、日月光投控則有逾 1% 的漲幅；聯發科則在平盤上下震盪。
高價電子股也多有表態，旭隼、世芯 - KY 漲 3-4%、大立光、祥碩、創意等也漲 2%。
新光金 6 月自結獲利再傳捷報，單月狂賺百億，帶動上半年獲利一舉衝破 200 億元關卡，每股純益 1.31 元，創單月、上半年的歷史新高，全年挑戰 2021 年獲利新高 227 億元，獲利報喜下，盤中股價急拉漲停。
跳電事故頻傳，經濟部長郭智輝 8 日強調，已著手盤點跳電緊迫地區、汰換老舊設備，目標在四年內將設備更新完畢，帶動重電族群走強，華城大漲半根停板、士電、大同聯袂走強。
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