台股成雲霄飛車樂園？高低震盪500點可能原因有這些

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-09 10:47

台股今 (9) 日盤中跳水急殺，加權指數從大漲超過 200 點，轉為跌近 200 點，高低價盪超過 500 點，台積電 (2330-TW) 在衝上 1055 元新高後壓回平盤，造成中小股湧現漲多獲利了結賣壓，上市櫃近 20 檔個股跌停，合計逾 1500 檔下跌，但盤中再度翻紅，如坐雲霄飛車；法人分析，技術面乖離過大造成波動風險擴大，留意外資連續減碼。

法人指出，目前台股並未看到明顯的基本面利空，營收公布多半合乎市場的樂觀預期，惟外資連 2 日賣超，有高檔獲利了結之勢，因此，判斷指數的壓力主要是來自技術面的正乖離過大，外資連續出貨將獲利先放口袋。

值得留意，台積電站上千元大關後，上下跳動一次影響指數達 40 點，未來大盤波動加大逐漸成為常態，市場投資人都還在適應大盤整體結構的變化。