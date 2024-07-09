內憂外患！工會下週恐罷工一周、3奈米良率慘 三星半導體產能難逃影響

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-09 12:27

三星 Galaxy Unpacked 活動將於台灣時間周三 (10 日) 晚間 9 點登場，但旗艦發表會舉行之際，該公司正逢內憂外患，除旗下最大工會全國三星電子工會 (NSEU) 周一 (8 日) 起罷工三天影響晶圓生產外，還傳出 3 奈米良率表現持續欠佳的消息。

《日經新聞》報導，NSEU 領導人指出，隨著數千名成員加入首日罷工，八吋晶圓產線恐受更大影響，因為只要輪班出現真空，產線就無法正常運作。

《韓聯社》指出，NSEU 此次罷工參與的員工包括器興、平澤、天安、溫陽、龜尾和光州工廠的 6540 名工會成員，光是半導體設備、製造、研發 (工序) 部門就有 5211 人參加，生產工作勢必受到影響。今年 1 月，三星展開勞資薪資談判，但未能縮小分歧，5 月底 NSEU 宣布舉行罷工，若後續勞資談判未取得進展，NSEU 下周一 (15 日) 起將罷工 5 天。

與此同時，香港天風國際證券分析師郭明錤上月表示，高通 (QCOM-US) 將成為三星 Galaxy S25 系列機型的獨家系統單晶片 (SoC) 供應商，原因是三星自家的 Exynos 2500 處理器良率低於預期而無法出貨。

中國《虎嗅網》報導，三星可能創造半導體歷史上最大的玩笑，郭明錤發文似乎證明韓媒《DealSite》此前爆料，也就是目前三星 3 奈米製程存在問題，在測試生產 Exynos 2500 處理器時，最後統計出的良率為 0%。

三星幾乎是以透支集團未來方式去投資 3 奈米，在發佈去年財報時便曾表示，在全年資本支出的 53.1 兆韓元中，有 48.4 兆 (約 1.12 兆台幣) 用於半導體。

《Tom"s Guide》此前也曾估算三星在整個 3 奈米專案共投資 1160 億美元 (約 3.5 兆台幣），這還不包括後續用於亞利桑那州、德州兩座 3 奈米工廠的建設費用。

如此重金投入 3 奈米，卻讓競爭對手高通成為旗下 S25 旗艦手機晶片的獨家供應商，勢必對三星半導體業務帶來沉重打擊。

但現實卻是，重金砸出的 DS 部門在記憶體迄今未通過輝達 (NVDA-US) HBM3e 的認證工作，在晶圓代工業務又無法滿足自家晶圓設計團隊的需求。

當 2018 年台積電每月投放 6 萬片晶圓用於 EUV 試產時，三星仍忙著對基於 DUV 技術的 10 奈米製程修修補補，最終當台積電完成 5 奈米量產後，三星仍未實現等效製程的試生產。這直接導致來自外部代工訂單逐漸減少，自家 Exynos 處理器也逐漸走向萎靡，甚至到了 Galaxy S21 系列發表時，三星不得不像其他手機品牌一樣將首發驍龍晶片作為賣點。

在此背景下，很難評價三星在 AI 時代中的基礎能力。事實上，在 3 奈米製程開發上，三星的動作甚至要先於台積電。早在 2017 年，三星就宣佈著手於 3 奈米製程研發。從試生產到量產，三星較台積電保持約半年領先優勢，但問題是，由於三星在 3 奈米製程節點上改用 GAA 架構，這個進度快得有些不正常。

考量到三星是目前唯一研發 GAA 架構的廠商，恐怕很難短時間內與 DEA 廠商一同摸索出適用 GAA 架構的解決方案。

三星想透過更先進的 GAA 架構實現「彎道超車」，如今卻不得不面對產品良率為 0 的窘境。