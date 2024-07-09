內憂外患！工會下週恐罷工一周、3奈米良率慘 三星半導體產能難逃影響
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-09 12:27
三星 Galaxy Unpacked 活動將於台灣時間周三 (10 日) 晚間 9 點登場，但旗艦發表會舉行之際，該公司正逢內憂外患，除旗下最大工會全國三星電子工會 (NSEU) 周一 (8 日) 起罷工三天影響晶圓生產外，還傳出 3 奈米良率表現持續欠佳的消息。
《日經新聞》報導，NSEU 領導人指出，隨著數千名成員加入首日罷工，八吋晶圓產線恐受更大影響，因為只要輪班出現真空，產線就無法正常運作。
《韓聯社》指出，NSEU 此次罷工參與的員工包括器興、平澤、天安、溫陽、龜尾和光州工廠的 6540 名工會成員，光是半導體設備、製造、研發 (工序) 部門就有 5211 人參加，生產工作勢必受到影響。今年 1 月，三星展開勞資薪資談判，但未能縮小分歧，5 月底 NSEU 宣布舉行罷工，若後續勞資談判未取得進展，NSEU 下周一 (15 日) 起將罷工 5 天。
與此同時，香港天風國際證券分析師郭明錤上月表示，高通 (QCOM-US) 將成為三星 Galaxy S25 系列機型的獨家系統單晶片 (SoC) 供應商，原因是三星自家的 Exynos 2500 處理器良率低於預期而無法出貨。
中國《虎嗅網》報導，三星可能創造半導體歷史上最大的玩笑，郭明錤發文似乎證明韓媒《DealSite》此前爆料，也就是目前三星 3 奈米製程存在問題，在測試生產 Exynos 2500 處理器時，最後統計出的良率為 0%。
三星幾乎是以透支集團未來方式去投資 3 奈米，在發佈去年財報時便曾表示，在全年資本支出的 53.1 兆韓元中，有 48.4 兆 (約 1.12 兆台幣) 用於半導體。
《Tom"s Guide》此前也曾估算三星在整個 3 奈米專案共投資 1160 億美元 (約 3.5 兆台幣），這還不包括後續用於亞利桑那州、德州兩座 3 奈米工廠的建設費用。
如此重金投入 3 奈米，卻讓競爭對手高通成為旗下 S25 旗艦手機晶片的獨家供應商，勢必對三星半導體業務帶來沉重打擊。
報導指出，對於三星的 DS(半導體解決方案) 部門，全球消費電子公司大抵態度一樣，希望該部門越辦越好，因為三星是唯一具備先進製程且能夠批量承接外部訂單的晶圓代工廠，這意味著理論上三星能掣肘業界霸主台積電 (2330-TW)(TSM-US) 。
但現實卻是，重金砸出的 DS 部門在記憶體迄今未通過輝達 (NVDA-US) HBM3e 的認證工作，在晶圓代工業務又無法滿足自家晶圓設計團隊的需求。
當 2018 年台積電每月投放 6 萬片晶圓用於 EUV 試產時，三星仍忙著對基於 DUV 技術的 10 奈米製程修修補補，最終當台積電完成 5 奈米量產後，三星仍未實現等效製程的試生產。這直接導致來自外部代工訂單逐漸減少，自家 Exynos 處理器也逐漸走向萎靡，甚至到了 Galaxy S21 系列發表時，三星不得不像其他手機品牌一樣將首發驍龍晶片作為賣點。
在此背景下，很難評價三星在 AI 時代中的基礎能力。事實上，在 3 奈米製程開發上，三星的動作甚至要先於台積電。早在 2017 年，三星就宣佈著手於 3 奈米製程研發。從試生產到量產，三星較台積電保持約半年領先優勢，但問題是，由於三星在 3 奈米製程節點上改用 GAA 架構，這個進度快得有些不正常。
考量到三星是目前唯一研發 GAA 架構的廠商，恐怕很難短時間內與 DEA 廠商一同摸索出適用 GAA 架構的解決方案。
三星想透過更先進的 GAA 架構實現「彎道超車」，如今卻不得不面對產品良率為 0 的窘境。
目前，從結果上來看，重金押寶 GAA 架構的三星賭輸了。沿用 FinFET 架構的台積電雖被外界批評保守，但來自輝達、蘋果、英特爾的訂單讓台積電 3 奈米產能利用率一度超過 100%，但三星目前卻未得到任何大廠的青睞。
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