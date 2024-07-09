今年第二筆重大收購！貝萊德併Preqin擴張數據版圖 華爾街1行業續吃香

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-09 17:24

繼收購 Global Infrastructure Partners 後，全球最大資產管理公司貝萊德 (BLK-US) 上月底以 25.5 億英鎊 (約 986 億台幣) 同意收購私人市場數據提供商 Preqin。Preqin 收購案是貝萊德今年第二次重大收購，旨在將產品範圍擴大到股票和債券以外的領域。

貝萊德擊敗了競爭對手倫敦證券交易所集團和標普全球搶下在金融圈相當搶手的 Preqin，這家由 Mark O’Hare 在 2003 年成立、為另類投資行業提供所需數據的公司發展快速，每年收入成長率約為 20%，截至今年 3 月擁有 10.5 兆美元的客戶資產，今年底料計將產生約 2.4 億美元的收入成長。

美國財經網站《Fortune》報導，貝萊德完成收購 Preqin 後，Mark O’Hare 跟妻子將成為億萬富翁，這位慷慨的領導者也決定跟目前在職員工瓜分出售公司所得的 6.5 億美元 (約 197 億台幣)，將由大約 1500 名 Preqin 員工分享，其中一些將成為百萬富翁。這並不是 O’Hare 第一次成功發展並出售數據公司。1998 年，他以六位數價格將 Citywatch 賣給《路透社》。

金融服務網站《futurebanking》爆料稱，貝萊德打算將 Preqin 作為獨立產品保留，但同時也會將 Preqin 的數據、研究工具與 Aladdin 互補的工作流功能整合到一個統一的平台，並打造出全新的私人數據供應商。

《彭博資訊》也分析指出，貝萊德這次收購 Preqin 不僅增強自身在私人資產市場中監管風險和分析數據的能力，還完善了內部的 Aladdin 技術系統。

貝萊德營運長 Rob Goldstein 表示，數據為整個科技、投資和風險管理產業提供動力，並表明貝萊德持續在數據領域持續發展的決心。

在大數據時代下，金融圈幾乎絕大部分軟體都依賴於大數據的收集、分析和應用。透過分析用戶的行為模式和偏好，就能夠不斷優化自身演算法，更貼近使用者的心，數據科學家 (Data Scientist) 曾被《哈佛商業評論》譽為 21 世紀最性感的工作，

根據 Levels.fyi 數據，在貝萊德擔任數據科學家，薪酬中位數為 20 萬美元。另據 ziprecruiter 最新數據，截至今年 5 月，在摩根大通擔任數據科學家的平均年薪為 16 萬 5379 美元。