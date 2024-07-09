第九日差點止步 特斯拉漲勢到頭沒？分析師：AI因素尚未反映！

鉅亨網編譯許家華 2024-07-09 13:22

特斯拉股價近期創下令人矚目的連漲紀錄，周一連續第 9 個交易日收高，但要保持漲勢動能，或許還需要人工智慧 (AI) 的幫助。

特斯拉股開盤走低，一度跌逾 245 美元，但隨後拉高並收漲 0.56%，達每股 252.94 美元。同日標普 500 指數上漲 0.1%、道指下跌 0.1%。

連 9 日的漲勢令人印象深刻，但特斯拉 (TSLA-US) 的股價已經走向極端，從華爾街評價可見一斑。分析師最高目標價和最低目標價之間的差異約為 200 美元，約為近期股價的 80%，而蘋果 (AAPL-US) 股票該比例約為 40%。

股價走勢也顯示出類似的模式，過去 5 年哩，特斯拉股票幾乎一半的時間都華爾街的平均價，而蘋果同時期僅接近 20% 的時間如此。

在上周五之前，特斯拉還是唯一今年走跌的「七雄」，但經過這 9 日連漲，今年迄今股價終於漲近 2%。

對七雄來說，現在也是交易好時機，在特斯拉上漲之際，其他六家股價也平均上漲了 7%，同期標普 500 指數漲約 2%。

雖然 AI 帶給其他科技六雄龐大商機，但對於特斯拉的助益卻不太明朗。Future Fund Active ETF 共同創辦人、特斯拉股東 Gary Black 表示，特斯拉這波股價漲勢背後動力仍來自汽車業務。「交付狀況令人鬆了一口氣。」Black 說。

7 月 2 日，特斯拉公佈第二季交付量高於預期，該季銷量約 44.4 萬輛，雖年減 4.8%，但遠優於華爾街慘淡的預期。華爾街預估最慘狀況是年減 15% 以上。

高於預期的業績提振投資者對特斯拉的信心，認為該公司 2025 年可重返成長。特斯拉預計 2024 年交付 180 萬台，與 2023 年持平。交付狀況優於預期也令獲利預期走穩，儘管華爾街年初時預期特斯拉每股收益約為 3.80 美元，但現在的預期約為 2.40 美元。

BFR Research 創辦人 Brian Rauscher 表示，投資人不喜歡買進估值下降的股票。雖然預估還沒有開始走高，但已經「變得不那麼糟了」，對投資人來說，「沒那麼糟糕」往往就夠了。

獲利預測和車輛交付都與特斯拉的汽車業務有關。 「到目前為止，AI 還不是推動其股價的因素之一。特斯拉的核心電動車業務已經穩定。」Black 說。

AI 讓特斯拉股東多了一些盼頭。Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，特斯拉的 AI 業務價值可能會額外增加 1 兆美元，是特斯拉目前約 8000 億美元的市值兩倍多。

特斯拉利用 AI 來改進其駕駛輔助功能並訓練可省力的機器人，計劃即將出售。

Ives 近期報告指出「特斯拉是市場上最被低估的 AI 公司，並期待特斯拉 8 月 8 日的機器人計程車活動，屆時應可了解該公司在自動駕駛方面取得的進展，且他相信該活動會公布令人印象深刻的事件，推動股價進一步走高。